Canciller iraní advierte que guerra impulsada por EEUU eleva costos económicos al pueblo estadounidense

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este sábado que la guerra impulsada por Estados Unidos contra su país impone crecientes costos económicos al pueblo estadounidense, en un contexto de escalada militar y medidas de bloqueo en la región del Golfo Pérsico.

En un mensaje divulgado en la plataforma X, el jefe de la diplomacia iraní sostuvo que los ciudadanos de Estados Unidos enfrentan directamente las consecuencias financieras de “una guerra innecesaria contra Irán”. Araghchi advirtió que la situación podría agravarse cuando comiencen a aumentar la deuda pública estadounidense y las tasas de interés hipotecarias, lo que profundizaría las presiones económicas internas en el país norteamericano.

El canciller señaló además el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y acompañó su publicación con un gráfico sobre la evolución de esos indicadores financieros. “Todo esto podría haberse evitado”, enfatizó el funcionario iraní al referirse a las tensiones entre Washington y Teherán, cuyo origen atribuyó a la hostilidad sistemática de la Casa Blanca hacia la República Islámica.

Costos reales del conflicto superan cifras oficiales

Medios estadounidenses, entre ellos CBS News, citaron previamente a una fuente informada según la cual el costo de los ataques estadounidenses contra Irán asciende a unos 50 000 millones de dólares, cifra superior a los aproximadamente 25 000 millones reconocidos por el Pentágono.

De acuerdo con Araghchi, el costo real de las operaciones militares supera en más de cuatro veces el monto anunciado oficialmente por el Departamento de Defensa estadounidense, lo que evidencia, a su juicio, una subestimación deliberada de los gastos bélicos.

Bloqueo marítimo y respuesta iraní en el estrecho de Ormuz

Tras el fracaso de las negociaciones con Teherán, Washington impuso desde el 13 de abril un bloqueo contra puertos iraníes, incluidos los ubicados en el estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el comercio energético mundial por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo consumido a nivel global.

En respuesta, Irán restringió el tránsito marítimo por el estrecho a embarcaciones coordinadas con sus autoridades, ante el temor de un colapso del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

La confrontación militar entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un fuerte incremento de los precios de la energía y elevó las presiones inflacionarias a escala global, afectando particularmente a las economías en desarrollo.

Según Teherán, la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel causó más de 3 000 muertos en territorio iraní, mientras que los ataques iraníes también dejaron víctimas estadounidenses e israelíes, aunque las cifras oficiales de ambos bandos no coinciden.

Irán ha reiterado su disposición al diálogo siempre que se base en el respeto mutuo y el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la escalada en una de las rutas marítimas más vitales del planeta.

(Con información de Prensa Latina)

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