Confirmado: Vladímir Putin realizará visita oficial a China del 19 al 20 de mayo

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El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, realizará una visita oficial a la República Popular China los días 19 y 20 de mayo, según confirmó este sábado el Kremlin. El viaje responde a una invitación oficial de su homólogo de la nación asiática, Xi Jinping.

La cita de alto nivel coincide de manera significativa con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, un documento histórico fundamental que ha regido el sostenido fortalecimiento de los nexos entre Moscú y Pekín durante las últimas dos décadas.

De acuerdo con las fuentes oficiales, se prevé que los mandatarios aborden temas de la máxima actualidad en la agenda bilateral. Las conversaciones oficiales estarán orientadas a profundizar la asociación integral y la interacción estratégica mutua, así como a intercambiar puntos de vista sobre los principales desafíos internacionales y regionales.

Como parte de las actividades oficiales, ambos jefes de Estado presidirán la ceremonia de apertura de los Años de la Cultura de Rusia y China, previstos para el período 2026-2027.

Al término de las negociaciones, los dignatarios firmarán una Declaración Conjunta al más alto nivel, acompañada de la rúbrica de una amplia serie de documentos bilaterales de carácter intergubernamental e interdepartamental, destinados a blindar la cooperación en diversos sectores.

El programa del líder ruso incluye, además, una sesión de trabajo con el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang, en la cual se evaluarán de primera mano las perspectivas de la cooperación comercial y económica entre ambas potencias.

Un mes de alta diplomacia para China

El viaje de Putin se efectuará apenas una semana después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, cumplimentara una visita de Estado de tres días al gigante asiático.

Analistas internacionales y medios de prensa como el South China Morning Post destacan que esta es la primera ocasión en que Pekín recibe a los líderes de ambas superpotencias en el mismo mes fuera de un marco multilateral.

El hecho refleja la calculada estrategia diplomática de China para gestionar de manera simultánea sus complejas relaciones con Washington y Moscú, consolidando su rol de mediador y potencia clave en un orden geopolítico global cada vez más fragmentado.

(Con información de agencias)

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