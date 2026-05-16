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Instituto de Filosofía conmemora centenario de Fidel

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El Instituto de Filosofía de Cuba (IFC) confirmó que todo su accionar en 2026 está dedicado a rendir homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio en agosto próximo, por ser promotor de su doctrina revolucionaria.

Especialistas del centro mencionaron en ese sentido la organización en febrero pasado de los Talleres sobre Paradigmas Emancipatorios en su edición 16, que se han consolidado como un espacio vivo de resistencia desde 1995, informaron en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

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