Avanzan obras complementarias en el mayor parque eólico de Cuba

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Después de más de una década de esperas y sorteadas complejidades técnicas, el parque eólico La Herradura Uno, en la provincia de Las Tunas, cuenta ya con la asistencia técnica y los recursos pendientes para iniciar el emplazamiento de los aerogeneradores que conformarán esta instalación, llamada a convertirse en la más potente de Cuba en el sector de las energías renovables.

Carlos Arias Sobrino, director de la Empresa Eléctrica en ese territorio oriental, precisó que los 22 equipos que serán instalados en esta primera etapa podrán generar, en su máxima capacidad, 34 megawatts (MW). Esta cifra, aunque inferior al esquema original que proyectaba 34 aerogeneradores —explicó el directivo—, no cierra la puerta a completar la totalidad del proyecto.

Arias Sobrino no descartó la posibilidad de incorporar las 12 turbinas restantes para alcanzar los 51 MW de potencia inicialmente concebidos.

Cuando el parque comience a rendir sus primeros frutos en el transcurso del presente año, la energía aportada superará el consumo promedio diario de toda la provincia, que ronda los 105 MW a través del Sistema Electroenergético Nacional. A ello se suma que Las Tunas ya dispone de ocho parques solares fotovoltaicos en operación, con una capacidad conjunta superior a los 60 MW, lo que refuerza la vocación del territorio por diversificar su matriz energética.

La Herradura Uno comenzó a levantarse hace más de diez años, pero la carencia de tecnología indispensable y otros contratiempos asociados al suministro de componentes frenaron reiteradamente su avance. No obstante, la obra nunca estuvo completamente detenida: durante todo este tiempo se ejecutaron importantes obras complementarias, entre ellas una subestación eléctrica y un centro de mantenimiento especializado, hoy listos para respaldar el funcionamiento continuo de los aerogeneradores.

Con la puesta en marcha de este parque, Cuba da un paso significativo en su estrategia de alcanzar mayor independencia energética mediante el aprovechamiento del viento, un recurso natural abundante en la zona norte de Las Tunas, donde se ubica el proyecto.

(Con información de ACN y Cubadebate).

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