Cuba ratifica las medidas laborales y salariales vigentes para enfrentar la situación energética

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Ante la compleja situación energética que atraviesa el país, nuestra prioridad sigue siendo la aplicación de las medidas laborales y salariales implementadas en la última etapa, las cuales garantizan la protección de los trabajadores y la continuidad de los servicios básicos a la población, ratificó este viernes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos.

«Siempre va a ser la reubicación laboral y que todos los trabajadores sigan aportando al desarrollo económico y social del país en cualquier tarea de impacto en su municipio de residencia u otra entidad del propio sector en el que labora», expresó en comparecencia televisiva.

Otamendiz Campos reiteró que lo aplicado en determinadas modalidades de empleo, entre ellas, la ampliación del teletrabajo, el trabajo a distancia y los ajustes en los horarios laborales, está previsto en la legislación vigente y ratifica el principio de protección a los trabajadores como ha planteado el Gobierno.

«Hemos dicho que, a lo interno de las entidades, los empleadores tienen que evaluar qué modalidades de empleo implementar, evaluar los ajustes de la jornada laboral, evaluar qué otras actividades pueden realizar las personas, donde estén las condiciones.

«No podemos dar receta, eso compete a las entidades. Las decisiones aprobadas tienen que tener un abordaje particular, individual, en el marco de la ley en cada una de las entidades del país y en eso desempeñan un papel muy importante los empleadores», apuntó.

El Ministro hizo un llamado a «nuestros empleadores, nuestros administrativos, nuestros funcionarios, nuestros cuadros» a darle un tratamiento sensible a estos temas en cada uno de los lugares y buscar las decisiones que se ajusten a lo que está establecido laboralmente, pero «también trabajar en beneficio de garantizar la protección a los trabajadores».

Detalles Salariales

Al referirse al tema salarial, Otamendiz Campos detalló que en esta etapa se ha previsto que el primer mes donde no quede otra alternativa que la interrupción laboral, los trabajadores pueden percibir el ciento por ciento de su salario; en el segundo mes, el 60 por ciento, siempre y cuando, en el caso del sistema empresaria,l lo asuma la entidad con su propio presupuesto o ingresos.

En el caso del sector presupuestado, detalló, siempre que vayan a aplicar esta medida del 60 por ciento, requiere una aprobación del Consejo de Ministros a solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para proteger a los trabajadores.

¿Por qué esa aprobación? Según apuntó el Ministro ello se realiza porque la prioridad es la reubicación laboral. «Cuando el empleador o la entidad, esa institución presupuestada no puede asumir la actividad del trabajador y se ve necesitado aplicar una interrupción laboral, la prioridad es reubicarlo en otras actividades en entidades del mismo organismo, de la misma empresa, en entidades del territorio, tareas de impacto social.

«Nosotros tenemos mucho que aportar en nuestras comunidades en la producción de alimentos, en las tareas de higiene, en las tareas que tiene que ver con el sector educativo, en salud pública, en la producción de bienes y servicios…; esta es una oportunidad también de que los que queden de alguna manera interruptos sigan siendo útil, sigan aportando a la sociedad, a su comunidad».

Ayuda de la asistencia social

El Ministro apuntó que ahora toca «darle seguimiento, controlar cómo se vienen implementando las medidas laborales y salariales en cada territorio, en las entidades» y que en ello «las direcciones municipales de Trabajo desempeñan un papel clave, pues tienen que controlar, evaluar, fiscalizar…, tiene que interactuar con las entidades, los empleadores, asesorar, hacer propuestas.

«En ninguna de las variables que nosotros hemos propuesto está que el trabajador se quede sin sus ingresos, se quede sin trabajo y no sigue aportando a la sociedad», detalló el titular del sector, quien refirió que puede suceder que algún trabajador y su familia queden desprotegidos, pero para ello también existe un tratamiento.

«Existe un presupuesto del Gobierno que garantiza que si un trabajador queda desprotegido y requiere una ayuda económica de la asistencia social se le pueda otorgar. En estos casos, las direcciones de Trabajo con los trabajadores sociales en las comunidades, con los grupos de atención a las políticas sociales en los consejos populares, tienen las vías, las herramientas brindarle alguna opción desde la asistencia social», reiteró.

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