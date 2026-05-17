Reajustan en Cienfuegos transportaciones ante déficit de combustibles

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Priorizar rutas esenciales y garantizar la movilidad de sectores sensibles como la Salud Pública es propósito de los nuevos reajustes de las rutas de transporte de pasajeros y Medibus en la provincia de Cienfuegos, a partir del venidero lunes 18 de mayo, según explicó Orlando Valdés Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base de Transportación de Pasajeros.

El recrudecimiento del cerco energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, lo que trae aparejadas severas limitaciones con el combustible; de ahí que se implementarán cambios en varias rutas. La comprendida entre Cienfuegos-Pasacaballo-La Milpa funcionará lunes, miércoles y sábado, con dos salidas diarias (mañana y tarde).

Por su parte, se asumirá un esquema especial para los Medibus. De lunes a viernes un ómnibus cubrirá cuatro rutas (Aguada–Rodas-Abreus; Lajas- Cruces–Palmira; Cumanayagua–Cienfuegos y CEN-Cienfuegos. Las embarazadas y los pacientes de oncología serán priorizados, en coordinación con las Direcciones de Salud de los territorios.

En el caso de la transportación de los trabajadores del sector sanitario, se mantendrán cuatro rutas. La que comprende los municipios de Aguada–Abreus–Cienfuegos; Cartagena–Rodas–Cienfuegos; Lajas–Cruces–Palmira–Cienfuegos y Cumanayagua–Cienfuegos. Desde el hospital provincial de Cienfuegos hasta Horquita saldrá la ruta de médicos de Abreus.

Para los recorridos del Plan Turquino, en la serranía de Cumanayagua los recorridos se limitan a El Nicho, Cuatro Vientos y Yaguanabo Arriba, con frecuencia de una vez por semana para cada asentamiento.

Sobre los servicios especiales, el director de la Unidad Empresarial de Base de Transportación de Pasajeros precisó que se continúa con el traslado del Centro Psicopedagógico, el servicio fúnebre y el convenio con los establecimientos penitenciarios. De igual manera precisó que los ajustes son temporales y sujetos a cambios según las asignaciones de combustible en las próximas semanas.

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