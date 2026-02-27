Nicaragua derrota a Cuba 6-1 en amistoso de béisbol

En el Estadio Yamil Ríos Ugarte, de la sureña ciudad de Rivas, los anfitriones conectaron ocho imparables, mientras la escuadra cubana ligó seis hits, anotó una carrera y cometió un error.

El triunfo correspondió al zurdo Danilo Bermúdez (1-0), en tanto cargó con la derrota Yoennis Yera (0-1), quien trabajó tres entradas completas, ponchó a dos rivales, no otorgó boletos y realizó 37 lanzamientos.

En el cuarto capítulo relevó el derecho José Ignacio Bermúdez, quien abrió con pelotazo, pero logró dominar la situación con un ponche y sin permitir anotaciones.

Durante la quinta entrada, el conjunto caribeño envió a la lomita a Geonel Gutiérrez, quien lanzó apenas dos tercios y dejó las bases llenas. Posteriormente entró Keniel Ferraz, a quien el nicaragüense Omar Mendoza le conectó sencillo al jardín central para impulsar dos carreras más a favor del conjunto pinolero.

Los dirigidos por el legendario Dusty Baker marcaron una carrera en el primer episodio, dos en el quinto y tres en el sexto, mientras los cubanos fabricaron su única anotación en el séptimo inning.

“El juego se definió con algunas acciones a la defensa que no fueron errores a la postre, pero pudieron haber tenido otro matiz”, comentó el jefe técnico cubano Huberto Guevara, quien reconoció además que la ofensiva no estuvo al nivel de compromisos anteriores y elogió la calidad del pitcheo nicaragüense.

Con el triunfo de Nicaragua el torneo marcha con un empate y un juego ganado cada equipo. La serie amistosa continuará el próximo viernes en el Estadio Nacional Soberanía, en la capital nicaragüense.

Los encuentros constituyen una verdadera fiesta deportiva, en la que los aficionados pueden apreciar a las principales figuras del béisbol de Nicaragua y Cuba en un ambiente de preparación y alta competitividad de cara al Clásico Mundial.