Cuba tiene derecho a defenderse, afirma activista en EEUU

Al condenar la incursión armada ocurrida la mañana del 25 de febrero de una lancha rápida con matrícula de Florida en aguas territoriales cubanas, la copresidenta de la Red Nacional sobre Cuba (NNOC por su sigla en inglés) recordó la larga historia de acciones terroristas organizadas y financiadas desde territorio de Estados Unidos por décadas.

Animo a todos los que viajen a Cuba -dijo- a visitar el Memorial de la Denuncia en La Habana para conocer qué tanto ha sufrido el pueblo cubano con esas agresiones, incluyendo lanchas rápidas con individuos armados que atacaron playas y zonas turísticas.

Recordó que la década de 1990 fue testigo de una serie de atentados terroristas en Cuba, impulsados por grupos contrarrevolucionarios. Uno de esos actos violentos, en 1997, mató al joven italiano Fabio di Celmo al explotar una bomba en un hotel de la capital cubana.

LaBash denunció que, sin embargo, fuerzas de “Estados Unidos han asesinado a más de 100 caribeños en pequeñas embarcaciones, incluso matando a cualquiera que sobreviva”.

“Los pescadores en las embarcaciones no son interrogados, simplemente los bombardean”, añadió la copresidenta de la NNOC, una coalición de más de 60 organizaciones.

Pero el Gobierno de Estados Unidos “sigue siendo juez y verdugo”, señaló LaBash al reiterar la exigencia, convertida en clamor colectivo, de que Cuba sea retirada de la unilateral Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y “¡que se ponga de pie el verdadero terrorista!”, indicó.

También se refirió a la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitió el pasado 29 de enero, la que consideró “una declaración abierta de guerra contra el pueblo cubano”.

Con esta medida coercitiva “van a imponer un castigo colectivo al pueblo cubano, tratando de obligarlo a rebelarse contra su gobierno y los programas socialistas que tanto han significado, no solo para Cuba sino para el resto del mundo”, sentenció.

Por su parte, un comunicado de la NNOC condenó el nuevo acto de agresión y las “provocaciones armadas contra una nación soberana que ponen en peligro vidas, envalentonan a actores imprudentes, intensifican las tensiones en el Caribe y socavan la estabilidad regional”, destacó.

Este incidente debe entenderse -acotó la coalición- en el contexto más amplio de más de seis décadas de hostilidad estadounidense hacia Cuba, que ha restringido deliberadamente el acceso de ese país al combustible, la banca y el comercio mundial en un esfuerzo por forzar una rendición política.

“Cuba tiene derecho a defender sus aguas territoriales y proteger su soberanía”, subrayó la NNOC.