La alegría de Aimé y su familia por el nuevo kit solar

El programa nacional para la transformación de la matriz energética en Cuba beneficia a varias familias cienfuegueras desde el mes de enero por la venta de kits solares para la reutilización de la energía solar en sus hogares.

La máster Aimé Guerra Jorge, trabajadora del Departamento provincial de Genética en el Hospital pediátrico Paquito González Cueto refiere que “la vida cambió desde que llegó al apartamento el kit de los paneles de 1200 watt con el ecoflow para continuar nuestros deberes cuando no hay corriente eléctrica.

Al mencionar las horas sin la energía producida por los combustibles fósiles, sobre todo a partir de las medidas de bloqueo petrolero del gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Cuba, Aimé refiere “un alivio” con el equipamiento emplazado en la azotea del edificio donde reside en Junco Sur, y sus hijos Carlos, como editor “puede mantener su labor desde la casa y Patricia, estudiante universitaria, también puede estudiar en las noches.

La también profesora de la Universidad de Ciencias médicas añade que su autopreparación también acontece en el horario nocturno “gracias a los paneles” y sonríe satisfecha junto a su esposo Iván Fuentes Jova quien argumenta “la rebaja en la tarifa de consumo eléctrico (casi al 50 por ciento) como una facilidad más, además del bajo costo en el mantenimiento del kit solar y una vida útil prolongada. En definitiva, una inversión muy rentable.”

Aimé y otros profesionales del sector de Salud pública y Educación en esta central provincial adquirieron el kit de paneles solares como estímulo laboral y “con la posibilidad de pagar los implementos mediante un crédito bancario”, enfatizó en el diálogo con 5 de Septiembre.

Ante la duda de muchos por la posibilidad remota de aislarse del servicio de la Unión Eléctrica, Fuentes Jova dijo que, “ahora mismo es imposible la independencia energética porque la capacidad instalada en insuficiente para ese objetivo, pero nuestra intención es adecuarnos a esta bondad que ofrece la naturaleza y facilitar a los vecinos alguna ayuda en cuanto a recargar los dispositivos móviles según la disponibilidad que tengamos.”

BENEFICIOS DEL KIT SOLAR EN CASA

Funciona con la luz solar, inagotable en Cuba y en el mundo.

Su energía es limpia y no hace ruido.

Tiene estética.

Puede quitársele el polvo solamente con un paño seco.

Reafirma la buena calidad de vida.

