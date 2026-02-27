Educación en Cienfuegos: por la excelencia y la continuidad

Compartir en

Con el compromiso de elevar la calidad de la educación, responsables de las diferentes enseñanzas y de las direcciones municipales y provincial del sector en Cienfuegos realizaron un balance del cumplimiento de los objetivos estratégicos y los indicadores de medidas durante 2025.

La cita permitió una mirada a los desafíos que enfrenta el sistema educativo en el presente y a sus constantes transformaciones en aras de hacerlo cada día mejor. Los asistentes enfocaron el análisis hacia la importancia de perfeccionar la labor político ideológica la cual, dejaron claro, permitirá dar una respuesta educativa innovadora, donde se potencien los comportamientos patrióticos, cívicos y humanistas de los educandos.

Algunas intervenciones subrayaron la necesidad de lograr que la escuela sea la institución rectora de las influencias formativas, donde se articulen de manera coherente los esfuerzos intersectoriales y se potencien la integración de los diferentes actores sociales en los procesos de educación comunitaria.

A ello hizo alusión Yunier Junco Alejo, subdirector general de Educación en la provincia, quien también acentuó la importancia de que no solo los docentes sino también todos los trabajadores aporten a la labor político ideológica con los educandos. De igual manera llamó a una mayor participación de los factores de la comunidad.

Otro asunto analizado con fuerza fue el referido al fortalecimiento de la formación, la superación y la atención a la fuerza laboral docente. Con espíritu crítico, los presentes en la cita señalaron las limitaciones que aún tienen en su territorio para incorporar a alumnos de secundaria básica y de preuniversitario a carreras de perfil pedagógico. En ello, señalaron, inciden la deficiente formación vocacional, que ha de potenciarse desde la primera infancia, y la influencia familiar pues muchas veces son los padres los que disuaden a sus hijos adolescentes de formarse como maestro.

A tenor con esta situación, Alfonso Cruz Ferreira, director general de Educación en la provincia, insistió en la necesidad de dar una mirada más integral y abarcadora al asunto, donde influye el proceso educativo en todos los niveles y en cada uno de los territorios.

Según dijo, en Cienfuegos urge una atención coherente desde la primera infancia que permita cumplir los planes de ingreso a carreras pedagógicas y la retención del personal docente.

El encuentro permitió sentar pautas para la etapa venidera, en la cual seguirán fortaleciendo los servicios educacionales y buscarán avanzar en los indicadores de eficiencia y calidad.

