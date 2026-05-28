Celebra CIGB 45 años del medicamento interferón

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Desde su empleo inicial en la epidemia de dengue hemorrágico de 1981, se convirtió en el primer producto de la industria científica cubana

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) destacó hoy el aniversario 45 del medicamento interferón, primer producto de la biotecnología cubana, empleado desde 1981 en la atención a la epidemia de dengue hemorrágico, reportan medios nacionales.

La institución recordó desde su perfil en la red social Facebook que el medicamento se aplicó en diversas formas farmacéuticas y fue decisivo en la reducción de complicaciones durante aquel brote en 1981 que provocó la muerte de numerosos niños en el país.

El CIGB subrayó que el desarrollo del interferón condujo a la creación de variantes como el Heberferon, combinación de interferón alfa y gamma, con efecto antitumoral y uso en enfermedades oncológicas, además de su reconocido impacto antiviral.

Según especialistas del CIGB, la formulación Nasalferon completó el proceso de desarrollo clínico y obtuvo registro sanitario en Cuba para uso profiláctico y terapéutico en infecciones respiratorias agudas de origen viral.

Fundado en 1986, el CIGB pertenece al grupo empresarial Biocubafarma y mantiene como misión la investigación y producción de medicamentos, vacunas y productos biotecnológicos de impacto en la salud humana, la agricultura y la ganadería.

La entidad resalta por aportes que incluyen vacunas profilácticas y terapéuticas, biofármacos para enfermedades crónicas y transmisibles, así como innovaciones en biotecnología agrícola, lo que refuerza la soberanía científica y sanitaria del país.

El interferón cubano resume en 45 años un camino de aportes decisivos a la salud pública y a la biotecnología nacional.

Desde su empleo inicial en la epidemia de dengue hemorrágico de 1981, se convirtió en el primer producto de la industria científica cubana y abrió paso a formulaciones como Heberon® Alfa R, Heberferon® y Nasalferon, que hoy se aplican en enfermedades virales, oncológicas y respiratorias agudas, consolidando su impacto sostenido en la medicina moderna.

Con información de ACN

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