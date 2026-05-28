Denuncia Minrex instigación de medios a intervención militar en Cuba

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este miércoles desde su perfil en la red social Facebook que la revista estadounidense Político continúa incitando a la guerra contra Cuba, proclamando que “todo está listo y solo falta la aprobación de Trump”.

El viceministro cuestionó: “¿No falta un motivo que justifique matar, mutilar, provocar destrucción y miseria, más correr el riesgo seguro de perder vidas propias?”, en referencia a las amenazas de agresión militar contra la Isla.

En otro mensaje publicado previamente, Fernández de Cossío expresó: “¿Qué es, si no criminal, un gobierno que ejecuta un plan fríamente calculado para inducir una crisis humanitaria en una nación entera; una crisis que provocará y está provocando daños a niños, ancianos, mujeres, discapacitados y todos los segmentos de la población, sin excepción?”.

Añadió que “el gobierno estadounidense debe responder por el crimen que comete contra Cuba a la vista de todos”.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU que “el cerco petrolero o energético que Estados Unidos aplica a Cuba equivale por sus efectos a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad y existencia y constituye un cruel e indiscriminado castigo colectivo que hoy provoca muertes”.

Las denuncias de ambos diplomáticos confirman la gravedad de las medidas coercitivas aplicadas contra Cuba y alertan sobre sus consecuencias humanitarias inmediatas.

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