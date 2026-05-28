El caribe como Zona de Paz vs «traspatio yanqui». ¿Reconfiguración regional?

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América Latina y el Caribe fue declarada como Zona de Paz en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en La Habana, Pero… ¿qué queda realmente de aquella declaración 12 años después?

Fue precisamente el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien leyó la proclama que ratifica el compromiso de los países miembros de la CELAC con los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

América Latina y el Caribe entre la paz y la guerra

Paradojas que tiene la vida. Más de una década después, el departamento norteamericano de Justicia acusa al líder cubano por el derribo de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate en 1996 minimizando la estatura moral y el ejemplo del General de Ejército Raúl Castro, su impronta histórica y su mediación personal en escenarios inolvidables como aquella Cumbre donde reafirmara en Cuba en enero de 2014 el compromiso de que “en América Latina y el Caribe se consolide una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el derecho internacional”.

El texto compromete e insta a los 33 estados miembros a guiarse por la Declaración firmada en su comportamiento internacional y en sus relaciones entre sí.

Una sola lectura al documento permite comprobar que en su letra está presente el compromiso de los estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones

A lo largo de estos años latinoamericanos y caribeños han intentado defender esa conquista, pero la administración de Donald Trump con su actuar desmedido se niega a preservar la paz y no descarta el uso de la fuerza contra Cuba al tiempo que ha utilizado la región como una suerte de teatro de operaciones para asegurar lo que considera su “patio trasero”, frase muy bien enmarcada en su Estrategia de Seguridad Nacional publicada a finales de 2025.

América Latina vuelve a aparecer explícitamente como una zona prioritaria de seguridad para Washington, y podría volver a ser un tablero de disputa. Y en ese tablero está Cuba, su Revolución y sus líderes. Hay un paso evidente del declive de una hegemonía a la desesperada dominación y ello tiene un costo alto que podría pasar por una pérdida profunda de autonomía regional.

La imputación contra el General de Ejército, constituye una maniobra, una más para engordar el expediente de falsos argumentos en pos de una potencial escalada militar contra la patria de José Martí y Fidel.

El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia da un paso sin argumentos robustos, retoma un suceso de hace tres décadas cuando avionetas de Hermanos al Rescate violaban el espacio aéreo cubano, e intentan socavar el ejemplo del líder que ha resistido décadas de agresiones.

Cuba no se siente sola y no pocas voces en el mundo le han apoyado. Por estos días hemos sido testigo de ese acompañamiento que te devuelve la paz y la fe en lo que verdaderamente crees y defiendes.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su habitual espacio en vivo La mañanera se refiere al tema sin ambages.

Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie debería indicarle qué hacer y mucho menos amenazar a su gente digna y altruista. Cuba no ataca a nadie, no amenaza, no extorsiona; pero se prepara para defender lo que considera SUYO por derecho de conquista.

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