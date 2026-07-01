Los 90 de Radio Ciudad del Mar: cuando la radio se vuelve un abrazo en la bahía

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Algunos cumpleaños se celebran con pastel y vino. Otros, con la vibración de una voz que, desde hace nueve décadas, se entrelaza con el oleaje de la bahía de Cienfuegos. Este 1ro de julio, Radio Ciudad del Mar no solo sopló 90 velas: abrió sus puertas para que la historia, el presente y el futuro se dieran la mano.

La ceremonia fue un delicado tejido de gestos. En su sede, la inauguración de una exposición sobre la paz —obra de artistas visuales cubanos— recordó que la radio, como el litoral donde se acuna, puede ser puente y refugio. Y, en un acto de ternura colectiva, nació un espacio para el cuidado de los hijos de los trabajadores durante la etapa estival.

Pero el alma de la fiesta estuvo en los rostros. Los resultados del Festival de Base, dados a conocer en la cita, dejaron laureles para los radialistas más destacados, mientras el Premio Periodístico Primero de Julio encontró otra vez a su merecedor: ese profesional de la palabra que mejor quehacer mostró durante el año anterior, en esta oportunidad, Marcia Silva Llano.

Entre las que se dieron cita, se encontró la voz entrañable de Carlos Alberto Delgado García. Llegó desde Villa Clara, desde la histórica CMHW, y en 2014 se dejó seducir por la Perla del Sur. Hoy dirige programas dramatizados, la revista matutina A esta hora y, con especial orgullo, Entre Mayores, un espacio dominical para la tercera edad. Pero cuando habla de Radio Ciudad del Mar, su voz se vuelve poesía.

“El nombre lo dice todo. Primero, el edificio: una maravilla. Cuando vienes de la calle, con el peso de los problemas cotidianos, y te paras frente a esa bahía preciosa, todo se olvida, todo es calma. Y al bajar las escaleras, entrar a los estudios… allí se hace la magia de la radio. Estoy enamorado”, asegura.

Sus palabras agradecen el cariño con el que lo han acogido y elogia el respeto entre los artistas. Para él ha sido un bálsamo entrar a Radio Ciudad del Mar y vivir en la linda urbe que la acoge.

Roxana Aedo Cuesta, periodista, ha visto pasar 45 de los 90 años que cumple hoy RCM. No hay nostalgia amarga en su mirada, sino la certeza de quien ha vivido con intensidad. Es categórica al describir su experiencia: “mucho trabajo, pero feliz. Amo la radio y la amaré hasta que cierre los ojos. Esto ha sido aprendizaje, conocer gente maravillosa que contribuye al compromiso de una radio mejor cada día. Estoy contenta de que la emisora llegue a las nueve décadas y de celebrarlo junto al colectivo”, manifiesta.

Desde la dirección, Guillermo Martínez López traza la hoja de ruta. Su voz no titubea: Radio Ciudad del Mar llega a este aniversario con una trayectoria sólida, una historia rica, un colectivo comprometido y, sobre todo, el reconocimiento de los oyentes. Pero el tiempo no se detiene. Este aniversario 90 constituye un reto: mantener lo alcanzado y seguir en la preferencia del público, llevar la agenda cienfueguera, responder a sus intereses. Por ese camino vamos a marchar durante muchísimos años más.

Afuera, la Bahía sigue su danza eterna. Dentro, los micrófonos aun guardan el eco de nueve décadas de vividas en el éter. Radio Ciudad del Mar no solo arriba a una edad longeva, renueva su promesa de acompañar, de emocionar, de ser esa “brisa en el dial” desde el corazón de una ciudad que encanta.

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