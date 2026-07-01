China incorpora la IA como eje de la formación estudiantil

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 35 segundos

China incorporará la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza desde los primeros cursos hasta la universidad, de acuerdo con un nuevo plan quinquenal publicado por el Consejo de Estado, informó Bloomberg.

El país anunció un esquema formal para integrar la IA en todos los niveles educativos, con el objetivo de alinear el sistema escolar con la campaña del presidente Xi Jinping para dominar las tecnologías avanzadas, señala el reporte.

El medio recoge que el Consejo de Estado difundió el lunes una hoja de ruta a cinco años que plantea convertir la IA en una capacidad central para cada estudiante, en línea con los llamados de Xi a formar talento de alta tecnología, mientras la segunda mayor economía del mundo busca nuevos motores de crecimiento.

El plan insta a “promover la educación en inteligencia artificial en todas las etapas educativas, mejorar la alfabetización en IA de los estudiantes y reforzar su capacidad para identificar y resolver problemas”. En este sentido, el Consejo de Estado pidió a las autoridades regionales implementar la política.

(Con infomración de RT en Español)

Visitas: 3