Foro de Inversión en Dominicana busca fortalecer cooperación regional

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Más de 52 países participarán en el Foro de Inversión de las Américas, que se celebrará hoy en República Dominicana con la participación de representantes de gobiernos, organismos multilaterales y corporaciones multinacionales.

Al evento asistirán también agencias de promoción de inversiones e instituciones financieras internacionales para analizar las tendencias del comercio, la inversión y la innovación en el continente.

El encuentro, organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones, busca impulsar alianzas estratégicas, promover nuevos flujos de inversión hacia proyectos de alto impacto y fortalecer la cooperación económica regional.

Entre los países confirmados figuran Estados Unidos, España, India, Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica, Jamaica, Paraguay, Barbados, Puerto Rico y Surinam, entre otros.

La agenda incluye conferencias magistrales, paneles de alto nivel, sesiones técnicas y encuentros de negocios enfocados en sectores como turismo sostenible, manufactura avanzada, transición energética, infraestructura, logística, industrias creativas e inteligencia artificial.

El acto inaugural contará con la participación del presidente dominicano, Luis Abinader, así como del economista Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard, quien intervendrá como conferencista invitado.

Durante el foro también será entregado el Reconocimiento a la Inversión en la República Dominicana 2026, que distingue a empresas extranjeras por su aporte al progreso económico del país mediante la innovación, la sostenibilidad, la creación de empleos y la transferencia de conocimientos.

Según los organizadores, el Foro reunirá a unos 95 panelistas internacionales en más de 28 sesiones de alto nivel, con el objetivo de promover oportunidades y fortalecer la integración económica en las Américas.

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