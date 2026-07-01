Dominicana acoge congreso internacional de investigación científica

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La República Dominicana acoge desde hoy el XXI Congreso Internacional de Investigación Científica, que reunirá a académicos y expertos de más de 20 países para debatir sobre innovación, ciencia aplicada y desarrollo sostenible.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció que el evento contará con una amplia agenda que incluye conferencias magistrales, simposios, paneles, cursos, talleres y la presentación de investigaciones en diversas áreas del conocimiento.

La agenda académica abordará temas como la inteligencia artificial, la transformación digital, la salud, el cambio climático, la biodiversidad, la gestión del agua y la seguridad alimentaria, entre otros desafíos científicos y tecnológicos.

Uno de los ejes centrales será el uso de la inteligencia artificial como herramienta para acelerar la investigación, mejorar el análisis de datos y fortalecer la educación superior, así como apoyar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

En materia de salud, se presentarán estudios sobre enfermedades crónicas, salud mental, genética, nutrición y nuevas estrategias terapéuticas.

El congreso —que se extenderá hasta el viernes próximo— también incluirá investigaciones sobre cambio climático, resiliencia costera, conservación de ecosistemas, gestión ambiental y adaptación territorial en el Caribe.

En especial, se abordará el fenómeno del sargazo y sus posibles usos en sectores como la cosmética, la alimentación animal y los productos biomédicos.

El Mescyt destacó que el encuentro fortalecerá la cooperación científica entre universidades, centros de investigación y organismos internacionales. La institución subrayó que el evento reafirma el compromiso del país con la investigación científica como motor del desarrollo, la innovación y la formulación de políticas públicas basadas en conocimiento.

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