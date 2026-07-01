Inicia en Roma la I Conferencia Mundial sobre Agricultura Inteligente

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La I Conferencia Mundial sobre Agricultura Inteligente comenzó a sesionar hoy en Roma, con la participación de altos funcionarios internacionales, ministros, investigadores y empresarios, señala un comunicado.

“La FAO ha hecho de la innovación y la tecnología una prioridad fundamental, y esta conferencia refleja este compromiso”, declaró en el discurso inaugural Qu Dongyu, director general, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entidad que impulso la realización de este encuentro de alto nivel.

El evento, que se extenderá durante tres jornadas, tiene entre sus objetivos impulsar una agricultura inteligente basada en datos y centrada en el productor, necesaria para elevar los niveles de eficiencia y fortalecer a la par la resiliencia, el desarrollo rural y los sistemas agroalimentarios, señala una nota de la oficina de prensa de la FAO.

La agricultura inteligente es una necesidad urgente y debe ser accesible para los pequeños productores ante las crecientes presiones que enfrentan los agricultores debido a la variabilidad climática, la degradación del suelo y el agua, el aumento de los costos de los insumos y las limitaciones laborales, enfatizó Qu.

Ampliar la agricultura inteligente requiere experiencia técnica, orientación política, inversión y alianzas que trabajen conjuntamente, y sus sistemas combinan datos, tecnologías digitales y conocimientos científicos para apoyar una mejor toma de decisiones en la producción, apunta el texto.

En esta primera conferencia, que se realiza con el lema “Aprovechando los datos y la tecnología para sistemas agroalimentarios sostenibles”, se explorarán maneras prácticas de ampliar los sistemas de agricultura inteligente, al tiempo que presenta innovaciones que promueven el emprendimiento y las habilidades digitales de jóvenes y mujeres.

“Los enfoques que impulsaron la productividad agrícola durante los últimos cincuenta años están llegando a su límite”, afirmó el director general de la FAO, y subrayó que “trabajar juntos de forma inteligente puede abrir nuevas posibilidades”.

Destacó a la conectividad digital como un factor clave para la próxima generación de agricultura, al permitir que la precisión y la teledetección se integren con los sistemas de datos del suelo y los servicios de asesoramiento digital en sistemas integrados, que multiplican su impacto.

“La agricultura inteligente no se trata solo de tecnología, sino de resiliencia y transformación, especialmente en las zonas rurales, incluso en países desarrollados y de ingresos medios”, enfatizó el máximo representante de ese organismo.

Durante los próximos tres días, los participantes en esta cita mundial elaborarán recomendaciones prácticas para ayudar a los países a ampliar los sistemas de agricultura inteligente, haciéndolos asequibles, inclusivos y accesibles para los productores en todo el mundo, agrega el comunicado de la FAO.

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