Confirman más de 6 460 rescatados tras doblete sísmico en Venezuela

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En un balance oficial detallado tras seis días de haberse registrado el doblete sísmico que afectó a Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta la fecha, los equipos de rescate nacionales e internacionales lograron rescatar con vida de 6.461 personas desde el pasado miércoles 24 de junio.

​El parlamentario destacó el incesante trabajo en el terreno, el cual calificó como una labor «heroica, de valentía, paciencia y tesón» ejecutada por las brigadas de salvamento.

De acuerdo con el censo y los análisis con drones efectuados en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, las autoridades calculan que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en los sectores de Caraballeda y Catia la Mar al momento de la tragedia.

​A través de encuestas hospitalarias y testimonios, se determinó que entre 13.400 y 13.500 ciudadanos lograron evacuar las zonas afectadas por sus propios medios o ayudados por allegados.

Al sumar estas evacuaciones autogestionadas con los rescates técnicos, la cifra de personas que salvaron la vida en el litoral central asciende a 19.861.

Cronología del esfuerzo de salvamento

Rodríguez detalló que en el primer día fueron encontradas, gracias a las labores de búsqueda en las estructuras colapsadas, 2.407 personas en el eje de desastre (Catia la Mar, Macuto, Caraballeda, Los Corales y Tanaguarena), gracias al despliegue inmediato de las primeras unidades venezolanas y la colaboración de familiares.

En el segundo día, con la incorporación de expertos de rescate de los estados Mérida, Barquisimeto, Zulia, Falcón, Trujillo y Táchira, junto al arribo incipiente de brigadas internacionales, se contabilizaron 2.973 rescatados.

Para el tercer día, las operaciones conjuntas lograron extraer a 731 personas; en el cuarto día localizaron y rescataron a 345 personas bajo los escombros; en el quinto día, se concretó el rescate de cuatro personas, y en la madrugada de este sexto día rescataron con vida de un niño de dos años de edad, quien ya se encuentra recibiendo atención médica especializada en la ciudad de Caracas.

​Este despliegue ha sido posible gracias al esfuerzo de 26.121 funcionarios de Protección Civil (PC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Bomberos de diversos estados y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), complementado por 51 delegaciones internacionales, 3.660 rescatistas extranjeros, 148 caninos especializados, 49 vehículos de apoyo y 15.467 voluntarios registrados en el Poliedro de Caracas.

Balance de víctimas, asistencia y daños estructurales

​Hasta el momento, el balance oficial confirma el fallecimiento de 1.943 personas y un total de 10.571 heridos. El número de damnificados se ubica en 15.866 personas, para quienes el Gobierno Nacional ha habilitado 14 campamentos temporales en el estado La Guaira y otros 55 distribuidos entre Caracas, Miranda y demás entidades afectadas.

​Rodríguez señaló que la cantidad de personas que reciben atención integral, sumando los hospitalizados y quienes se encuentran en refugios, asciende a 28.380, mientras que el acumulado de familias atendidas de forma general alcanza las 80.870.

(Con información de teleSur)

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