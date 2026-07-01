Díaz-Canel felicita a Xi Jinping en aniversario de PCCh

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El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a Xi Jinping por el nuevo aniversario del Partido Comunista de China (PCCh).

En su cuenta de X, Díaz-Canel, envió sus congratulaciones en el aniversario 105 del PCCh al señalar que “reciban su secretario general Xi Jinping, los más de 100 millones de militantes y su noble pueblo, una fraternal felicitación de los comunistas cubanos”.

Y a continuación, subrayó, “deseamos que el #PCCh siga sumando éxitos en el desarrollo socialista”.

El Partido Comunista de China, fundado el 1ro de julio de 1921, ha sido un aliado de Cuba en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En múltiples ocasiones, el Gobierno chino ha manifestado su firme respaldo a la Revolución cubana y su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la Isla.

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