martes, julio 14, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Embajador de Cuba agradece apoyo de Pakistán contra el bloqueo

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos

Autoridades del Senado de Pakistán recibieron al embajador de Cuba Damián Cordero, quien agradeció el apoyo al reclamo de Cuba por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

En una cordial visita de cortesía, fui recibido por Agha Shahzaib Durrani, presidente del comité permanente de asuntos exteriores del Senado de este país, y Danesh Kumar, coordinador del Grupo Parlamentario de la Minoría del Senado, destacó el diplomático del país caribeño.

En el encuentro, Cordero expresó sentidas condolencias por las recientes víctimas en la provincia de Baluchistán como resultado de acciones de grupos terroristas.

Al respecto, el representante de La Habana ratificó la condena y rechazo de Cuba a todas las formas y manifestaciones de terrorismo, de las que el pueblo cubano también ha sido víctima.

Aprovechó la ocasión para agradecer el voto de Pakistán a favor de Cuba, durante la apertura del tema 38 en la Asamblea General de Naciones Unidas “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”.

De igual manera, Cordero actualizó a ambos senadores sobre la difícil situación que enfrenta el país caribeño, producto del recrudecimiento del cerco estadounidense a partir de las dos últimas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, que incluyen desde un cerco energético, hasta sanciones a países y empresas extranjeras que intenten comerciar con Cuba.

Shahzaib Durrani reiteró la continuidad del apoyo de Pakistán a Cuba contra el bloqueo estadounidense como un asunto que dignifica la relación bilateral de larga data que mantienen ambos países.

Los referidos nexos están sustentados en los valores de solidaridad, agradecimiento y los principios de respeto a la independencia y soberanía de los Estados, así como el apego al derecho internacional y la carta de Naciones Unidas, señaló.

El senador paquistaní agradeció la actualización brindada, con datos precisos, sobre las afectaciones del bloqueo en la vida del pueblo y las acciones que realiza el gobierno de Cuba para sortear ese cerco naval, convertido en una guerra económica.

Asimsimo, reconoció la resiliencia del pueblo cubano para salir adelante.

Como parte de la reunión, ambas partes dialogaron sobre asuntos propios del país, otros asociados a la seguridad y estabilidad en la región del Golfo y de carácter internacional.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *