Punto náutico Puerto Esperanza, nuevo producto turístico de Cuba

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El punto náutico Puerto Esperanza es hoy una nueva apuesta del turismo de Cuba en la occidental provincia de Pinar del Río, al combinar la aventura y los atractivos de sol y playa con sus valores naturales.

A unos 25 kilómetros del afamado valle de Viñales, la inversión en esa región con categoría de área protegida de recursos manejados pretende articularse con el principal destino turístico de Vueltabajo, que ha llegado a recibir cientos de miles de visitantes en los momentos de mayor auge, reflejó el periódico Granma.

Alexander Martínez, director de la sucursal pinareña de la Empresa Marinas y Náuticas Marlin, explicó al diario que la iniciativa surgió en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2025, y en ella interviene su entidad en alianza con una compañía extranjera.

El punto náutico Puerto Esperanza, ubicado en la comunidad del mismo nombre, al norte de Pinar del Río y dentro del archipiélago de Los Colorados, contará con área de baño y alquiler de motos acuáticas, kayaks simples y dobles, y los llamados bananos, además de servicios de bar y gastronomía.

Su atractivo fundamental, precisó el directivo, serán las excursiones en lancha a cuatro cayos cercanos, en los cuales los visitantes podrán interactuar con un ecosistema prácticamente virgen y de gran belleza. Se trata de un producto diseñado con la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, a fin de hacer un uso responsable de los recursos naturales.

El objetivo es aprovechar las potencialidades de esta zona para el turismo, pero teniendo en cuenta el respeto y la protección del medio ambiente, indicó.

En los cayos que conforman el archipiélago de Los Colorados, además de hermosas playas, existen más de 170 especies de aves, 35 de corales y sitios de congregación y desove de numerosas especies de peces.

A través de las corrientes marinas, el sitio aporta larvas al archipiélago Sabana-Camagüey y también al banco de las Bahamas y a la Florida.

Actualmente en fase avanzada de construcción, se espera que el nuevo producto turístico inicie sus servicios en las próximas semanas.

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