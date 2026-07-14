Certifico y estado de cuentas, dos documentos bancarios

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Validar la solvencia económica personal en trámites de embajadas radicadas en Cuba es uno de los propósitos por el cual el banco emite Certifico de Cuenta y Estado de Cuenta bancario; así como para demostrar un pago, manutención en tribunales, comprobar operación realizada o recibida y dar seguimiento al dinero que posee.

Lo primero es que conozca qué documento debe utilizar, en ocasiones el proceso requiere de ambos. El banco ofrece el servicio para las cuentas en pesos cubanos y en divisa, le compartimos la diferencia entre Certifico y Estado de Cuenta, así queda más claro en el momento de solicitarlos.

CERTIFICO DE CUENTA Y ESTADO DE CUENTA

El Certifico de Cuenta es un documento que refiere datos personales, nombre completo del titular o los titulares y número de carnet de identidad; entre la información de la cuenta se muestra la fecha en que fue abierta, la modalidad, el importe del día de emitirse el certificado bancario y un resumen del saldo al cierre de los últimos seis meses.

El estado de cuentas muestra el importe contable y disponible, además de información detallada de todas las transacciones de entrada y salida de dinero, desde el momento de la apertura de la cuenta: depósitos y extracciones de efectivo, transferencias electrónicas recibidas y emitidas, liquidación de facturas y servicios, además de acreditación de intereses del banco, canjes y devoluciones; con este el cliente puede comprobar una operación o datos de un periodo de tiempo.

Ambos documentos bancarios son firmados por la especialista que le atiende y para los trámites en embajadas es imprescindible la firma del directivo de la sucursal bancaria, esta última validada en el Ministerio del Exterior en Cuba; se recomienda que al acudir al banco exponga claramente su interés de solicitud.

¿DÓNDE SOLICITAR EL CERTIFICO Y ESTADO DE CUENTA BANCARIO?

Estos servicios se solicitan en el banco del cual es cliente, en las oficinas del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en el área de banca personal y para su comodidad, cuando la cuenta es asociada a tarjeta Red, el titular puede acudir a la sucursal de Bandec más cercana; en caso de poseer una modalidad de cuenta operada por libreta bancaria, plazo fijo o certifico a término, entonces debe presentarse en la sucursal donde abrió la cuenta.

EN TRANSFERMÓVIL Y EL KIOSCO BANDEC TIENE UNA FACILIDAD

Recibir a una dirección de correo electrónico el estado de cuentas de las tarjetas Red es parte del desarrollo de la banca cubana, este servicio se encuentra habilitado a través de los canales de pago Transfermóvil y Kiosco Bandec, para los clientes con tarjetas emitidas por Bandec. El titular puede solicitar la información de los últimos seis meses y el documento es enviado a la dirección de correo electrónica nacional que proporcione en el momento de solicitar el servicio.

¿Puede presentar como solvencia económica en una embajada el documento bancario de una tarjeta Red que utiliza para el cobro de salario, jubilación pensión u otro pago?, sí. Estas modalidades de tarjetas son personalizadas para el recibo de algún pago en específico, pero una vez entregadas al cliente pasan a ser propiedad de la persona natural y operadas como una cuenta de ahorro.

La emisión de Certificado y Estado de Cuenta bancaria es un servicio disponible también para actores económicos, tanto personas jurídicas como trabajadores por cuenta propia, agricultores y otras formas de gestión; en estos casos la información es necesaria para la actualización de la contabilidad de la institución y empresa.

¿Con qué frecuencia puede solicitar estos documentos? Siempre que lo requiera el cliente, dígase de una cuenta bancaria o de todas las que posee; se ha dado el caso que el propietario requiere la información de diferentes cuentas a su título para demostrar la solvencia económica en la embajada a presentarse.

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