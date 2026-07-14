Unión Eléctrica pronostica 2160 MW de afectación para horario pico de hoy

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Durante la jornada de este lunes, el servicio eléctrico se vio afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas, manteniéndose la interrupción durante toda la madrugada. La máxima afectación registrada por esta causa alcanzó los 2015 MW a las 21:10 horas.

En cuanto a las fuentes renovables, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5109 MWh, con una potencia máxima entregada de 794 MW en el horario de la media para esta fuente de generación.

Al cierre de esta información, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 06:00 horas es de 1020 MW, mientras que la demanda asciende a 2700 MW, con 1684 MW afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Rente. Asimismo, se hallan en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. A esto se suman las limitaciones en la generación térmica, que alcanzan los 490 MW.

Con este pronóstico, se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1020 MW, frente a una demanda máxima de 3150 MW, lo que arroja un déficit de 2130 MW. Por tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 2160 MW en ese horario.

(Con información de UNE-MINEM)