Cienfuegueros al sur de Matanzas, por el bien de las aves (+ Fotos)

Recién finalizó el Censo Internacional de Aves Acuáticas, un evento global que también vivió su edición XVII en la región del Caribe, el cual tuvo amplia representación cubana a lo largo del archipiélago, desde diversos puntos que son clave para la observación de las especies en cuestión. Desde la Perla del Sur también participaron miembros de su Club de Observadores y de Las Tunas, los cuales, con previa planificación, acudieron hasta la porción oriental de la Ciénaga de Zapata para contribuir con el evento y apoyar así la preservación de la ornitofauna.

Ubicada al sur de la provincia de Matanzas, la Ciénaga fue declarada como Reserva de la Biosfera en el año 2000, y al año siguiente se elevó a la categoría de Sitio Ramsar, por ser el mayor y mejor conservado humedal de Cuba y del Caribe insular. Hasta allí llegaron los perlasureños en compañía de otros amigos hasta las Salinas de Brito, conocido como el paraíso de las aves, donde destacan los flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) y otro amplio número de especies que rebasa las 70, sumando las acuáticas endémicas y aquellas migratorias que encuentran allí refugio.

Entre quienes acudieron estuvo Marleny Roque, una observadora cienfueguera apasionada, la cual comentó a este periodista algunas anécdotas del viaje y la experiencia de haber “cumplido un sueño”, del que aprendió y conoció nuevos colegas. “Fue maravilloso (…) Gracias a Adrián, dueño de la casa de Anabird, gracias a Henry que nos sirvió de cochero y guía en el nacimiento de la Ciénaga en su punto más oriental, a Mario por servirnos de guía para entrar a las Salinas (…) Faltan muchas más fotografías y quedaron cosas pendientes, pero para allá vamos”, expresó en sus redes Roque.

Aun cuando no pudieron observar a dos de las joyas más esquivas de la avifauna cubana que habitan solamente en aquella zona, la fermina (Ferminia cerverai) y la casi extinta gallinuela de Santo Tomás (Mustelirallus cerverai), haber tenido la posibilidad de tener tan cerca al zunzuncito (Mellisuga helenae) o a varias especies de limícolas y patos migratorios, fue para Marleny Roque y sus acompañantes un premio sin parangón.

