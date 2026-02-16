lunes, febrero 16, 2026
5 Septiembre

Mayor central mundial retoma la energía nuclear en Japón

Prensa Latina
Un reactor de la central nuclear japonesa Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo en capacidad instalada, comenzó hoy a generar y transmitir energía, a modo de prueba, por primera vez en 14 años.

El complejo está ubicado en la prefectura nipona de Niigata, a 220 kilómetros al noroeste de esta capital y, según lo previsto, suministrará electricidad a Tokio y áreas cercanas.

El hecho marca el regreso de la Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) a la operación nuclear tras años de suspensión y desconfianza pública, por el desastre de Fukushima Daiichi, en marzo de 2011.

Tres reactores de la central nuclear de Fukushima sufrieron fusión de núcleo, luego de un gran terremoto y tsunami.

La planta Kashiwazaki-Kariwa, con siete reactores y una potencia de ocho mil 212 megavatios, ha estado detenida desde esa tragedia vista como uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

De acuerdo con la agencia japonesa de noticias Kyodo, el operador planea desconectar el generador de energía de la red y luego volver a conectarlo varias veces antes de que finalice la prueba.

Como parte de esta etapa, la producción se incrementará gradualmente del 20 al 50 por ciento y, luego, a su nivel máximo.

La reapertura reaviva el dilema nipón de garantizar seguridad energética y cumplir metas de reducción de emisiones, mientras persiste el recuerdo de Fukushima.

Japón cerró sus 54 reactores tras el accidente de Fukushima, pero ha ido reactivando algunos de forma gradual bajo nuevas regulaciones y con estrictos estándares de seguridad.

Hasta el momento, 14 de los 33 reactores operativos han vuelto a funcionar.

El gobierno central apuesta por la energía nuclear como parte de su estrategia para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

