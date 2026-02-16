lunes, febrero 16, 2026
India con Cumbre Impacto IA en defensa de democratización tecnológica

India acoge desde hoy la Cumbre Impacto Inteligencia Artificial (IA), la primera vez que una nación del Sur Global resulta sede de este importante evento, y bajo la premisa de defender la democratización de esa tecnología.

En la cita, hasta el 20 de febrero, se prevé la participación de una veintena de dignatarios como los presidentes Emmanuel Macron, de Francia; Luis Inacio Lula Da Silva, de Brasil, y Pedro Sánchez, de España, además de delegaciones ministeriales, incluida la de Cuba encabezada por la titular de Comunicaciones Mayra Arevich.

El tema principal de la cita es la democratización de la tecnología, la cual refiere a hacer que la IA sea accesible, asequible y utilizable para un conjunto amplio y diverso de usuarios.

En ese sentido, Nueva Delhi defiende que para muchos países, especialmente en el Sur Global, la democratización de la IA depende de un acceso justo y asequible a recursos fundamentales como datos, computación e infraestructura digital y que para abordar ese desafío se requiere una cooperación global coordinada.

Por ende, según las autoridades indias, la Cumbre de Impacto India-IA 2026 ofrece una plataforma para la participación colectiva, reuniendo de 15 a 20 jefes de gobierno, más de 50 ministros internacionales y más de 100 altos ejecutivos globales e indios.

Para su éxito, el Gobierno indio organizó las deliberaciones mediante Chakras o Grupos de Trabajo, estructurados en torno a siete áreas temáticas interconectadas.

Entre estas destaca la iniciativa Democratización de los Recursos de IA, copresidida por India, Egipto y Kenia, que propone impulsar un ecosistema global de la tecnología más inclusivo y equilibrado mediante el acceso compartido, la colaboración y el desarrollo de capacidades.

Su meta comprende promover la accesibilidad y la asequibilidad de los recursos de IA como bienes públicos globales, facilitar la cooperación internacional para construir infraestructuras distribuidas de IA y fomentar la innovación abierta, apoyar el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos dirigido a fortalecer los ecosistemas locales.

Para India, democratizar la IA no es un esfuerzo puntual, sino un compromiso continuo que garantice un impacto positivo del progreso tecnológico en las sociedades, en la reducción de las desigualdades y que apoye el desarrollo sostenible para todos.

Por otra parte, este lunes, el primer ministro de India, Narendra Modi, inaugurará la Expo Impacto Inteligencia Artificial (IA), que sesionará al unísono de la Cumbre.

La exposición, con sede en el Complejo Bharat Mandapam, albergará más de 300 pabellones y demostraciones en vivo, estructurados en tres ejes temáticos: Personas, Planeta y Progreso.

Contará con más de 600 startups de alto potencial y representaciones de Australia, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Serbia, Estonia, Tayikistán y África. Se espera que más de 250 mil personas visiten la exposición.

