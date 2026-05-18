Nicaragua rendirá homenaje a Sandino a 131 años de su natalicio

“El lunes por la tarde vamos a estar también en comunicación para ratificar nuestro compromiso con ese legado heroico, con esa historia espiritual superior, profunda, con este tiempo histórico que hoy vivimos desde aquellos tiempos y somos patrimonio nacional”, expresó Murillo en medios de prensa del poder ciudadano.

La mandataria añadió que el pueblo de Nicaragua es patrimonio de estas tierras que construyen, “porque construimos futuro desde la paz y para la paz, para el bienestar, para la alegría, para la vida buena de las familias nicaragüenses”.

Este domingo, la Asamblea Nacional (Parlamento) realizó una sesión especial desde el municipio de Niquinohomo en el sureño departamento de Masaya, donde se resaltó el legado revolucionario de Sandino.

En la ceremonia, el presidente del parlamento Gustavo Porras calificó el 18 de mayo como un día glorioso para el país, y afirmó que esa fecha definió la historia y el futuro de Nicaragua.

“Un niño que cambió la historia de nuestro país, nuestro héroe nacional, el héroe de la dignidad, el héroe del patriotismo (…) le decimos al general Sandino que estamos cumpliendo con su legado porque la lucha continúa”, expresó, por su parte, el alcalde de Niquinohomo, Pablo Tapia.

El edil añadió que gracias al ejemplo de Sandino Nicaragua se transforma para bien de las familias al resaltar los avances en sectores clave como educación, salud, transporte e infraestructura vial.

“Eso solo puede ser posible con la conducción sabia de nuestros copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes nos guían en prosperidad para seguir el legado de Sandino, para seguir construyendo la Nicaragua que soñaron nuestros héroes y mártires”, subrayó.

En días recientes y como parte de las jornadas de homenaje, la Juventud Sandinista 19 de Julio protagonizó un espectáculo de danza y música realizado en las principales calles del municipio de Niquinohomo, cuna del general de hombres libres.

Según se informó, para este lunes se realizarán dianas y se colocarán ofrendas florales en todo el territorio nacional, festejo al que también se sumarán las embajadas de Nicaragua en el mundo.