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Museos de India se suman a celebración internacional

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Las principales instituciones culturales de la India abrieron hoy sus puertas de manera extraordinaria para sumarse a las celebraciones del Día Internacional de los Museos 2026.

Varios museos del país suspendieron su tradicional política de cierre de los lunes para unirse a la jornada celebrada este año bajo el lema Museos uniendo a un mundo dividido.

Con actividades centradas en la innovación tecnológica y la participación de nuevos públicos, las instalaciones organizaron exposiciones, recorridos interactivos y proyectos digitales destinados a fortalecer el vínculo entre patrimonio cultural y audiencias contemporáneas.

En el Museo Nacional fueron inaugurados recorridos tridimensionales interactivos para explorar obras de figuras esenciales del arte indio como Rabindranath Tagore y Amrita Sher-Gil, además de festivales dedicados al teatro tradicional de títulos.

En el estado de Goa comenzó la exposición My Own Collection, integrada por piezas aportadas por coleccionistas locales de monedas, fósiles y antigüedades, mientras en Pune, el Raja Dinkar Kelkar Museum presentó un documental de audio multilingüe en formato podcast orientado a plataformas digitales utilizadas por las nuevas generaciones.

Las iniciativas reflejan los esfuerzos de modernización museológica y digitalización cultural impulsados en India para preservar y masificar el acceso a las artes clásicas y al patrimonio histórico nacional mediante formatos interactivos adaptados al público del siglo XXI.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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