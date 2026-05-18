Museos de India se suman a celebración internacional

Varios museos del país suspendieron su tradicional política de cierre de los lunes para unirse a la jornada celebrada este año bajo el lema Museos uniendo a un mundo dividido.

Con actividades centradas en la innovación tecnológica y la participación de nuevos públicos, las instalaciones organizaron exposiciones, recorridos interactivos y proyectos digitales destinados a fortalecer el vínculo entre patrimonio cultural y audiencias contemporáneas.

En el Museo Nacional fueron inaugurados recorridos tridimensionales interactivos para explorar obras de figuras esenciales del arte indio como Rabindranath Tagore y Amrita Sher-Gil, además de festivales dedicados al teatro tradicional de títulos.

En el estado de Goa comenzó la exposición My Own Collection, integrada por piezas aportadas por coleccionistas locales de monedas, fósiles y antigüedades, mientras en Pune, el Raja Dinkar Kelkar Museum presentó un documental de audio multilingüe en formato podcast orientado a plataformas digitales utilizadas por las nuevas generaciones.

Las iniciativas reflejan los esfuerzos de modernización museológica y digitalización cultural impulsados en India para preservar y masificar el acceso a las artes clásicas y al patrimonio histórico nacional mediante formatos interactivos adaptados al público del siglo XXI.