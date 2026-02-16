Sheinbaum anuncia incentivo fiscal del 30 % para impulsar la industria cinematográfica en México

Compartir en

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un programa de apoyo destinado a promover la industria cinematográfica nacional.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria informó que el acuerdo será publicado el 16 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece un incentivo fiscal equivalente al 30 % del Impuesto sobre la Renta (ISR) para proyectos que se realicen en territorio mexicano.

Sheinbaum explicó que esta iniciativa “tiene una comisión del Gobierno que busca realmente apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad. Y, al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, precisó que el beneficio tendrá un tope de 40 millones de pesos (aproximadamente 2,22 millones de dólares) por proyecto. Como requisito principal, cada producción deberá acreditar “el 70% de proveeduría nacional”, lo que busca garantizar la participación de la industria local en las filmaciones.

En el anuncio estuvo presente la actriz ganadora del Oscar, Salma Hayek, quien destacó la relevancia de esta iniciativa para posicionar a México como sede de producciones internacionales.

“A partir de este apoyo no tenemos comparación. No hay país en el mundo que tenga la diversidad ecológica, la belleza; aquí lo hay todo. No existe otro país que tenga lo que tenemos”, aseveró la actriz.

