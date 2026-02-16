EEUU captura petrolero Verónica III en aguas internacionales tras rastreo desde el Caribe

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 41 segundos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó a través de su cuenta en la red social X sobre la captura del petrolero Verónica III en aguas internacionales. Según el comunicado oficial, la embarcación fue interceptada tras un extenso seguimiento que se extendió desde el Caribe hasta el océano Índico.

De acuerdo con la dependencia, “con la esperanza de escapar, el buque intentó desafiar la cuarentena [aprobada] por el presidente Trump. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”.

El organismo estadounidense aprovechó el anuncio para enviar un mensaje contundente: “Las aguas internacionales no son santuarios. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”, aseguró.

La captura del Verónica III se enmarca en el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela desde mediados de diciembre de 2025. Esta operación tiene como objetivo impedir la salida o llegada de petróleo considerado sancionado por Washington.

El despliegue militar, que incluye activos navales, aéreos y fuerzas especiales, ha realizado decenas de interdicciones marítimas y ataques cinéticos contra embarcaciones sospechosas desde el inicio de la operación.

En video, EEUU intercepta y aborda otro buque petrolero en el océano Índico

(Con información de Sputnik)

Vea además:

Visitas: 5