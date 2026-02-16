Bloqueo petrolero de Estados Unidos viola derechos de pueblo de Cuba

Compartir en

En la apertura, la víspera, de la Conferencia Internacional Visión 2031: Desarrollo y Democracia en el sureño estado de India, Aymee Díaz, coordinadora del Sur Global del Partido Comunista de Cuba (PCC), calificó de un completo disparate ese paso de la administración del presidente Donald Trump para recrudecer el cerco económico, comercial y financiero que Washington impone desde hace más de 65 años contra la isla en busca de un cambio de regimen.

La funcionaria afirmó que es imposible cuantificar el daño emocional, la angustia, el sufrimiento y las privaciones que el cerco estadounidense inflige a las familias cubanas,

“Más del 80 por ciento de los cubanos en la isla nacimos después del inicio del bloqueo”, enfatizó Díaz, quien se encuentra de visita de trabajo en la nación surasiática.

Precisó que el gobierno estadounidense tiene la urgente necesidad de desviar la atención de sus graves problemas internos y en su afán por recuperar el control de nuestra región, ha intensificado su política agresiva contra Cuba a niveles sin precedentes.

Señaló que al presidente Donald Trump no le bastó con imponer más de 240 medidas durante su primer mandato y reincorporar a Cuba, el primer día de su segundo, a la lista unilateral e infundada de los llamados estados patrocinadores del terrorismo.

Al respecto, la representante del PCC añadió que el 29 de enero último, Trump, en su cruzada contra Cuba firmó una orden ejecutiva que declaró a la nación caribeña como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos y, por ende, decretó una emergencia nacional.

Díaz calificó ese paso de un completo disparate que ya, aseguró, tiene un efecto negativo y extraterritorial con la amenaza de imponer aranceles a los países que venden combustible a Cuba.

Añadió que en este complejo contexto, la nación caribeña espera seguir contando con Kerala y con todos los aliados de la izquierda y los movimientos progresistas que entienden que la justicia debe prevalecer sobre la arrogancia imperialista y los métodos fascistas.

Apuntó que en Cuba y en nuestra región, se resuelve en la actualidad una vieja disputa entre dos países con sistemas políticos diferentes.

“Defendemos el derecho a vivir en paz, el respeto al orden internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, condenamos el uso de la fuerza contra un Estado soberano y rechazamos los métodos fascistas de la nueva extrema derecha. En resumen, defendemos la humanidad y la paz mundial”, remarcó.

La funcionaria ratificó, asimismo, que el Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y el pueblo de la nación caribeña, no se rendirán ante la adversidad, que han resistido durante 67 años y seguirán haciéndolo con la misma fuerza.

Con anterioridad, Díaz agradeció la calidez y solidaridad de Kerala con los cubanos y se refirió al desarrollo alcanzado por su país en los años de Revolución, incluso en periodos tan difíciles como los de la pandemia de la Covid-19, cuando se lograron desarrollar cinco vacunas que salvaron al pueblo.

