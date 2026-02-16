Nave Oficio de Isla sigue haciendo teatro en Cuba con Los adversarios

El estreno de la pieza, dirigida por Pepe García, ocurrió el 7 de febrero en el Centro Cultural Abdala, del Teatro Martí, y las presentaciones de cierre están previstas para el 21 y 22 de febrero, a las 18:00, hora local.

Ante la alta demanda del público, la dirección de la institución decidió ampliar las capacidades de la sala para poder acoger a más personas en el edificio emplazado en las calles Zulueta, entre Teniente Rey y Dragones, en esta capital.

Las actuaciones de Andrea Doimeadios y Ernesto Pazos convencieron al auditorio los días 7, 8, 14 y 15 de febrero, dada la vigencia de un texto adaptable a las distintas realidades y por la capacidad de desdibujar realidad y ficción en el fabuloso juego del “teatro dentro del teatro”.

Al decir del actor y teatrólogo Alejandro García, esta creación conduce a un viaje introspectivo y sensorial a través de la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo estas siguen patrones idénticos sin importar la época o el estatus social.

“La obra no solo resalta las dinámicas entre los personajes principales, sino que también les ofrece un vistazo a cómo el tiempo y las experiencias moldean las percepciones y expectativas de las personas”, expuso el también asistente de dirección en las notas al programa de Los adversarios.

El amor perdido, el deseo latente y las heridas que el tiempo no logra sanar del todo, eso y más aflora en esta puesta en escena, que puede verse gratis mientras la capacidad de la sala lo permita.

Según aseguró el equipo de producción a Prensa Latina, se hace el mayor esfuerzo por acomodar a los asistentes hasta que el espacio físico impone el límite.

García cuenta que la introspección se convierte en una experiencia transformadora, donde cada uno puede encontrarse reflejado en la historia de los protagonistas, descubriendo a través del arte las complejidades de su propia existencia.

En medio de una situación compleja y delicada para el país, Nave Oficio de Isla ratifica su compromiso con la cultura y el público, y comunica que mantendrá las funciones de la obra Miguel Will, el 21 y 22 de febrero, a las 16:00, hora local, en los Antiguos Almacenes de Depósito San José, en Avenida del Puerto.

Para esta representación, las entradas se obtienen en taquilla una hora antes del inicio del espectáculo que combina los universos de dos genios: el español Miguel de Cervantes y el inglés William Shakespeare.

La magia del teatro prosigue dos horas después, en el Centro Cultural Abdala, del Teatro Martí, donde dos jóvenes y talentosos actores revelan tensiones y fragilidades en Los adversarios.