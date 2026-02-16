Unión Eléctrica pronostica afectación de 1703 MW para el horario pico de este lunes

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1698 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 50 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4483 MWh, con 800 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1240 MW, la demanda 1915 MW, con 710 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 420 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de Patana de Regla con 59 MW y la entrada de 5 motores en el emplazamiento de Moa con 70 MW y la entrada de 7 motores de Fuel de Mariel con 105 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1457 MW con una demanda máxima de 3180 MW, para un déficit de 1723 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1753 MW en este horario.

