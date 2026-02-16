Falleció Amado Dedeu, fundador de Clave y Guaguancó y referente de la rumba cubana

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

El director, percusionista y vocalista Amado de Jesús Dedeu Hernández falleció hoy en La Habana, según informó la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Ignacio Piñeiro en una sentida comunicación oficial.

Nacido en la capital cubana el 8 de noviembre de 1945, Dedeu se convirtió en un referente imprescindible dentro del patrimonio musical de la rumba y la cultura cubana.

Su trayectoria incluye presentaciones con el grupo Los Roncos, junto a Carlos Embale, así como con el Coro Folklórico Nacional, hasta que en 1982 fundó la prestigiosa agrupación Clave y Guaguancó, con la que marcó una indiscutible diferencia y se convirtió en referente para muchos cultores del género.

Dedeu deja también una huella importante en la enseñanza artística del folclore de origen africano, así como una discografía que testimonia su quehacer. Entre sus obras destaca el CD “La Rumba soy yo”, que en el año 2001 obtuvo un Grammy Latino.

La nota precisa que su vida estuvo marcada por un arduo trabajo que despertó infinito cariño entre los estratos más populares y comunitarios, donde la rumba se expresa y vive de manera cotidiana y espontánea. Este legado, añade el texto, permanecerá en los corazones de quienes tuvieron el honor de conocerlo.

Junto al mensaje que expresa sentidas condolencias a familiares y amigos, se informó que el cadáver del querido artista se encuentra tendido en la Funeraria de Zanja, en el municipio de Centro Habana. Su sepelio está previsto para la tarde de hoy 15 de febrero, a las 4:00 p.m.

“La Rumba eres y serás tú; descansa en paz, Amado Dedeu”, concluye la nota de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Ignacio Piñeiro, suscrita también por el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura.

(Con información de la ACN)