Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos ejecuta Proyecto para el Desarrollo Sostenible financiado por gobierno italiano

El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) ejecuta el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la construcción de mapas de hábitat de los ecosistemas marino costeros y de potencial de corrientes marinas para energía renovable denominado ECOATLAS financiado por el Gobierno italiano, y el Ministerio del Ambiente y Seguridad Energética de Italia.

Lo implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia cubana de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzadas.

Investigadores cienfuegueros, unidos a la División Central de Villa Clara y a otras instituciones, así como los grupos de Áreas Protegidas y Gaviota participaron en un taller de coordinación de actividades para definir el cronograma de trabajo del presente año 2026.

Precisaron las campañas de validación de mapas de hábitat y los estudios de factibilidad de corrientes marinas, esenciales en el avance del proyecto, de acuerdo a la información ofrecida a este medio por el comunicador del Centro de Estudios Ambientales, Maikel Hernández Núñez.

ECOATLAS tributa a las Líneas Prioritarias para el Desarrollo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030.

Fortalece capacidades nacionales en la aplicación de metodologías innovadoras para el establecimiento de mapas de hábitat como soporte de los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana, en correspondencia con los compromisos del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida).

Colaboración ambiental entre Cuba e Italia iniciada en 2017, con la firma en La Habana del Memorándum de Entendimiento sobre vulnerabilidad al cambio climático, gestión de riesgos, adaptación y mitigación, reemplazado posteriormente por el nuevo Memorándum sobre Desarrollo Sostenible, firmado bajo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

