Cienfuegueros aportan a cosecha cubana

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Los púgiles cienfuegueros Deybis Abreu y Dinaibys de las Nieves consiguieron medallas de bronce en recientes compromisos internacionales, y aportaron a la cosecha cubana en esos certámenes.

En el caso del chico, logró subir al podio en el Torneo de Boxeo Ganadores de Belgrado 2026, en la división de 55 kilogramos, luego de vencer en par de ocasiones antes de caer en semifinales.

En esa lid Cuba rubricó el título de Nelson Williams (90 kg), quien en su tercera aparición en la capital serbia, aventajó 3-2 (28-29, 28-29, 29-28, 30-27, 29-28) al kazajo Ibrahim Betaev.

Por su parte, Luis Enrique Vinent tuvo que conformarse con la plata en los 60 kilos. El boxeador criollo peleó por cuarta ocasión y regaló otra buena demostración, marcada por exigencia de principio a fin, pero el kazajo Nurassyl Tulebek hizo lo necesario para que los jueces le asignaran veredicto de 5-0 (29-28, 30-27, 29-28, 30-27, 29-28).

La cosecha cubana se completó con bronce de Yoel Duvergel (+90 kg), vencido de estreno, pero favorecido por el número de inscritos en su categoría. Jorge Cuéllar (70 kg) también cayó de inicio y resultó el único sin subir al podio.

En cuanto a las muchachas, tomaron parte en la Copa Greifen, que acogió la ciudad alemana de Rostock. Allí Magda Massó lideró el accionar en los 57 kilogramos, tras imponerse en la final a la local Lena Sajaloli por decisión unánime de los jueces.

A ella se sumó la cienfueguera Dinaibys con su presea bronceada en los 51, mientras Carysney García (54 kg) resultó derrotada en su primera pelea.

En la justa alemana también hubo presencia cubana en el sexo masculino, por intermedio de Xavier Fernández (80 kg), que conquistó la medalla de plata.

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