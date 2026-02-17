Revelan locaciones de fásmido endémico (insecto palo) en territorios de Cienfuegos

Compartir en

Nuevas localidades pertenecientes a las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus amplían hoy el rango de distribución de una especie del género Malacomorpha, que engloba a fásmidos endémicos de las Antillas Mayores conocidos como insectos palo, según consta en un artículo científico recién publicado por Poeyana, revista cubana de zoología.

El trabajo, avalado por la investigadora Sheyla Yong, destaca otros cuatro enclaves del macizo de Guamuhaya, además de Topes de Collantes, en Sancti Spíritus, donde solo anteriormente se había registrado al Malacomorpha guamuhayaense: Codina (también en suelo espirituano), Pico San Juan, Galván y Carso de Buenos Aires, en tanto se actualiza la información para su correcta identificación, historia natural, aquellas plantas que le sirven de alimento y su hábitat general.

Según la autora, ha sido en Pico San Juan (1 140 msnm), el territorio de mayor altura donde ha sido hallada la especie hasta el momento, con características microclimáticas relevantes como la elevada humedad del sitio, que oscila entre los 90 y el 100 por ciento. “Todas las localidades donde M. guamuhayaense ha sido encontrada incluyen variantes de bosque siempreverde adaptados a las condiciones específicas de altitud y humedad. “En Topes de Collantes, Pico San Juan y Galván predomina el bosque nublado montano, en Carso de Buenos Aires el bosque siempreverde secundario que crece sobre los mogotes kársticos. Las condiciones de montaña media-alta (650 m – 1 140 m) con regímenes de lluvias abundantes y neblina constante son factores clave que generan microhábitats únicos”, asegura Yong.

Otros dos insectos del mencionado género (de un total de 14 identificados en la región) habitan en Cuba, el M. longipennis y M. poeyi, todas endémicas, resultan de fácil diferenciación con la especie de marras, “Por el aspecto notablemente más corto y robusto de su cuerpo, algo muy evidente incluso a simple vista”, afirma.

Este estudio es de vital importancia ya que en él se destacan los primeros registros en ser analizados 17 años después de la descripción original (primer y único reporte en Topes de Collantes), más la ampliación notable de su área de distribución, situada en la parte occidental del macizo de Guamuhaya.

Los lectores interesados en conocer todos los detalles sobre el curioso fásmido, pueden acceder al artículo original desde el sitio web de Poeyana, (www.revistasgeotech.com/index.php/poey/), una revista que publica investigaciones relacionadas con las ciencias zoológicas de Cuba, el Caribe y otras regiones del Neotrópico. Desde 1986 es editada por el Instituto de Ecología y Sistemática (IES), hoy fusionado con el flamante Instituto Cubano de Biodiversidad (ICB), del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (Citma). Hasta la fecha el magacín ha publicado más de 500 trabajos con aquellos resultados de zoólogos cubanos y sus colegas extranjeros por más de cinco décadas.

