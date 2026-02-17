Unión Eléctrica estima afectación de 1790 MW para la máxima demanda de hoy

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

En la jornada de este lunes, el servicio eléctrico se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, situación que se ha mantenido a lo largo de la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit en el día de ayer alcanzó los 1793 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 50 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3771 MWh, con una máxima potencia entregada de 721 MW en el horario de mayor incidencia de esta fuente de generación.

Al cierre de esta información, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 06:00 horas es de 1250 MW, mientras que la demanda asciende a 2220 MW, lo que representa una afectación de 968 MW. Para el horario del mediodía se estima una afectación de 850 MW.

Se reportan como averiadas la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 2 de la CTE Felton y las Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

En mantenimiento se encuentran la Unidad 6 de la CTE Mariel, la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 414 MW fuera de servicio.

Para el horario pico se pronostica la entrada en funcionamiento de seis motores en Fuel Moa, con 85 MW, y siete motores de Fuel de Mariel, con 105 MW.

Con este pronóstico, se prevé para el pico una disponibilidad de 1440 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3200 MW, lo que generaría un déficit de 1760 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1790 MW en ese horario.

(Con información de UNE-MINEM)

Visitas: 3