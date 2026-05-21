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Cancillería española acoge reunión iberoamericana

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acoge hoy la Reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias, Institutos y Escuelas Diplomáticas.

Un encuentro enmarcado en la agenda hacia la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid en noviembre próximo.

La primera cita de este tipo se efectuó en 2003 en el inicio de la concertación regional que reúne a los países de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

Ahora, la Secretaría pro tempore española convocó el encuentro para dar continuidad a los trabajos iniciados en República Dominicana en 2023 y proponer nuevas vías de colaboración y trabajo conjunto.

El papel de las Academias Diplomáticas en la construcción y proyección de la Comunidad Iberoamericana; la profesionalización de la carrera y de la función diplomática; la metodología y las experiencias prácticas en los ámbitos científicos y culturales de estos ámbitos; o el potencial de la enseñanza del español y el portugués son cuestiones a abordar.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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