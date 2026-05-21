Petro: Colombia es una democracia y no una servidumbre

En su cuenta de la red social X, el mandatario apuntó que “la decisión libre del pueblo de Colombia se respeta”, en respuesta al pronunciamiento del legislador, de que Estados Unidos podría no reconocer el resultado de los comicios para los cuales solo faltan 10 días.

Moreno, de origen colombiano, declaró ayer en una entrevista que “si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, lo que van a ver es que todos los malos actores que actualmente están en Cuba, Venezuela y Nicaragua fluyan hacia Colombia”.

Aun cuando no mencionó nombres y partidos, sus palabras parecían buscar un efecto disuasorio sobre el voto que apoya a la izquierda, cuyo máximo exponente es Iván Cepeda, quien marcha a la cabeza en el respaldo ciudadano, de acuerdo con encuestas.

También deslizó un mensaje a los aspirantes Paloma Valencia, de derecha, y a Abelardo De la Espriella, de ultraderecha.

“Se trata de una contienda a tres bandas, los dos candidatos que se encuentran en gran medida alineados, dentro de un margen muy estrecho, deberían estar completamente unidos a primera hora del lunes 1 de junio”, dando por hecho que ninguno de los contendientes ganará el 50 por ciento más uno de los votos válidos el 31 de mayo y que se requerirá un balotaje en el que Cepeda ya tendría su cupo asegurado.

Moreno está inscrito en calidad de observador internacional a las elecciones presidenciales de Colombia y, según mencionó, aspira a volver al país neogranadino el 7 de agosto, día de la toma de posesión del próximo presidente electo, a la cabeza de una delegación estadounidense que asistiría a la ceremonia.

La campaña presidencial en Colombia está marcada por denuncias de injerencia foránea.

El propio presidente Petro pidió hace dos días investigar la existencia de una presunta red internacional que buscaría influir en los resultados de los comicios.

El mandatario aludió a reportes de prensa que exponen acciones por parte de actores vinculados al narcotráfico, la extrema derecha y redes extranjeras con intereses políticos en la región con el fin de boicotear a los liderazgos progresistas.

“Ha sido denunciado por prensa seria del mundo el que el señor Orlando Hernández, creo que se llama, presidente que fue de Honduras y narcotraficante, salió de la cárcel simplemente por dineros que entregó el señor Netanyahu (Benjamin), juntaron los dineros para construir una serie de redes comunicacionales, que tienen como misión destruir los gobiernos de México y de Colombia”, afirmó.

También alertó que los actores foráneos tendrían conexiones con otras personas dentro del territorio sudamericano, entre las cuales se hallarían políticos y empresarios, quienes tienen por misión inmiscuirse y alterar el resultado de las votaciones.