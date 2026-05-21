«Frente a las agresiones del imperialismo, más solidaridad internacionalista con Cuba»

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La decisión soberana de Cuba de defender su independencia definitiva, alcanzada con el triunfo de 1959, importuna al gobierno de Estados Unidos en sus planes de expansión sobre nuestra América. Así, en su intento de doblegar a la Isla, la amenazan con acciones militares directas y asfixian su economía con medidas que afectan la cotidianidad del pueblo. Ante ese escenario, desde disímiles espacios geográficos, llegan los mensajes de respaldo a la nación caribeña.

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