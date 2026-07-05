Integración y apertura en presidencia uruguaya de Mercosur









«Queremos un Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto al mundo aún. Pero, sobre todo, un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos», afirmó en la reunión donde recibió la coordinación del grupo de parte de su homólogo Santiago Peña en la localidad paraguaya de Luque.

Señaló que los acuerdos comerciales solo adquieren verdadero sentido cuando se traducen en crecimiento económico, inversiones, empleo y nuevas oportunidades para la población.

Orsi destacó que la firma del acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea representa uno de los hitos más importantes en la historia del bloque.

Es un punto de inflexión que fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre oportunidades a la inversión, el comercio y el desarrollo, enfatizó.

Sostuvo que una de las prioridades de Uruguay será avanzar en la implementación de los acuerdos recientemente concluidos, con especial atención al Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea y al acuerdo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Asimismo, anunció la intención de realizar la primera reunión del Consejo de Comercio del Acuerdo Interino y convocar el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea, con el objetivo de promover inversiones y fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado.

Además, informó que se impulsará la culminación de las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, además de avanzar en acuerdos comerciales con India, Vietnam y Japón, sin descuidar el fortalecimiento de los vínculos regionales a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

«Abrirse al mundo no significa alejarse de la región sino fortalecerla”, dijo.

Por su parte Peña celebró los 35 años del Mercado Común del Sur, pero señaló críticas a las asimetrías que siguen sin tenerse en cuenta en el bloque sudamericano.

“Es indudable que han habido avances y progresos importantísimos, pero queda la sensación de que todavía nos falta muchísimo», expresó el gobernante paraguayo.

“Para Paraguay, este acuerdo tiene un peso distinto: somos un país sin litoral marítimo y esa condición nos impone costos logísticos mucho más elevados que cualquier otro miembro del bloque”, subrayó.

El mandatario paraguayo hizo cuestionamientos al acuerdo en vigor entre Mercosur y la Unión Europea.

¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que ya existen en lugar de corregirlas? Cuando hablamos de cuotas, no pedimos privilegios, pedimos equidad. Estoy seguro que juntos podemos cerrar esa diferencia”, refirió.

En la cita participaron además los presidentes de Brasil y Bolivia, cuyos países son parte del bloque. Se ausentó el argentino Javier Milei.

También estuvieron los gobernantes de Ecuador y Chile, Daniel Noboa y José Antonio Kast, quien luego visitó Uruguay.

Con la presidencia pro témpore Uruguay suma la de las Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Grupo de los 77 y China, y el Consenso de Brasilia.