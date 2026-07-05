Millones de personas participan en funeral del ayatollah Ali Khamenei en Teherán

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Millones de personas participaron este domingo en la oración fúnebre por el ayatollah Ali Khamenei y los miembros de su familia fallecidos junto a él, en una ceremonia celebrada en la sala de oración Imam Khomeini, en Teherán, con la presencia de altas autoridades iraníes y delegaciones internacionales.

Desde las primeras horas de la mañana, ciudadanos procedentes de distintas regiones de Irán acudieron a la capital para asistir a las exequias, mientras que numerosas personas permanecían concentradas en los alrededores del recinto desde el sábado para rendir un último homenaje al mártir Líder Supremo.

La oración fúnebre fue encabezada por el ayatollah Jafar Sobhani y contó con la asistencia del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf; el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei; otros altos funcionarios de la República Islámica y familiares del ayatollah Ali Khamenei.

Antes del inicio de la ceremonia se interpretó el himno nacional iraní y se rindieron honores militares al féretro del líder mártir. Durante el acto, los asistentes corearon consignas en demanda de venganza por su muerte y portaron pancartas y banderas rojas.

Delegaciones y funcionarios internacionales llegaron a Teherán para participar en las ceremonias fúnebres.

Asimismo, delegaciones oficiales, líderes religiosos y representantes de distintos países participaron en las ceremonias fúnebres; entre ellas figuraron una delegación rusa de alto nivel, representantes de los países árabes del Golfo y otras delegaciones procedentes de naciones árabes e islámicas.

Según informó el corresponsal de Al Mayadeen, las delegaciones extranjeras más numerosas presentes en las exequias llegaron desde Irak, Líbano y Pakistán.

El sábado, los féretros del ayatollah Ali Khamenei y de los miembros de su familia fueron colocados en el patio de la sala de oración Imam Khomeini para permitir el último adiós de la población antes de la oración fúnebre.

De acuerdo con el programa oficial, tras las ceremonias en Teherán, el cortejo continuará hacia la ciudad de Qom, las ciudades santas de Nayaf y Karbala, en Irak, y posteriormente regresará a Irán para concluir el 9 de julio con el sepelio en el santuario del Imam Reza, en Mashhad.

Las honras fúnebres se desarrollarán durante seis días en distintas regiones de Irán y con paradas en Irak y se estima que entre 15 y 20 millones de personas participarán en el recorrido, lo que convertiría el funeral en el más multitudinario de la historia del país.

(Tomado de Al Mayadeen)

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