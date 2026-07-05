Türkiye agradece papel de Pakistán en mediación entre EEUU y Teherán

Yılmaz realizó esas declaraciones durante su participación, junto al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en el Foro Turco-Pakistaní de Negocios e Inversiones, celebrado en Estambul.

El vicepresidente turco afirmó que los participantes en el foro se reunieron no solo para revisar la cooperación económica bilateral, sino también para abrir un nuevo capítulo de colaboración basado en una historia compartida, una amistad arraigada y una visión común de futuro.

Subrayó que Türkiye y Pakistán demostraron en reiteradas ocasiones que no son simplemente dos países con intereses comunes, sino dos naciones hermanas que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles.

Yılmaz destacó que Pakistán no solo es un país líder en el sur de Asia, sino también un actor responsable que desempeña un papel constructivo en los asuntos regionales e internacionales y contribuye de forma eficaz al establecimiento de la paz y la estabilidad.

En ese sentido, expresó su profundo reconocimiento a la diplomacia constructiva de Pakistán durante los últimos meses para reducir las tensiones en Oriente Medio, así como a su papel mediador entre Estados Unidos e Irán.

El vicepresidente turco señaló que el Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre Türkiye y Pakistán constituye un mecanismo importante para impulsar la cooperación bilateral dentro de un marco institucional, al reunir periódicamente a instituciones de ambos países y ofrecer una plataforma para aprovechar al máximo el potencial conjunto.

Añadió que, de acuerdo con lo pactado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ambos países aspiran a elevar el volumen del comercio bilateral a cinco mil millones de dólares.

Finalmente, subrayó que ambos países están en condiciones de ejecutar proyectos conjuntos de producción e inversión, lo que facilitaría además el acceso a mercados de terceros países.