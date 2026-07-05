Los Grupos de Orden Interior: Fuerza valiosa para el buen funcionamiento de las Zonas de Defensa

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Trabajar mucho en tiempos de paz y prepararse al detalle, es el mejor modo de evitar la guerra. Por esa verdad consabida entre cubanos, adquiere particular relevancia todo cuanto se haga en una Zona de Defensa -que abarca lo que conocemos como Consejo Popular-; y resultan cruciales los modos en que las fuerzas allí existentes se organicen para prevenir y enfrentar situaciones excepcionales.

En estos tiempos, que un Grupo de Orden Interior esté incorporado a las labores dentro de la Zona de Defensa, significa la oportunidad de acrecentar y de intercambiar experiencias entre diversos actores, de perfeccionar lo organizativo, y de hacer posible que la información necesaria fluya oportunamente, siempre en aras de mejorar la vida en una comunidad.

Por las potencialidades que entraña el trabajo del Grupo de Orden Interior, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Zona de Defensa «Wajay» -una de las siete del capitalino municipio de Boyeros-, donde escuchó experiencias y compartió ideas sobre cómo aprovechar mejor las reservas estructurales y organizativas de un territorio que se prepara para situaciones excepcionales.

La imbricación en una Zona de Defensa de todas las fuerzas, incluyendo las del Grupo de Orden Interior, garantiza -como se reflexionó durante el encuentro- identificar con mayor precisión los problemas, emplear la información y desarrollar análisis; y por tanto, diseñar y ejecutar con más eficacia la solución a un problema. Eso fundamentaron los oficiales que este sábado compartieron sus vivencias acerca de lo que se hace día a día en el terreno.

Hacia el final del intercambio el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el aporte que, en materia de métodos organizativos, significa la labor del Grupo de Orden Interior, junto al resto de las estructuras, en una Zona de Defensa.

En su entender, se trata de una respuesta coherente, precisa, firme, creativa, que ha ido al detalle; valoró el Jefe de Estado, quien también hizo referencia a cómo la incorporación de esas fuerzas, junto al pueblo, pueden conferir cohesión y un mejor funcionamiento en cada una de las demarcaciones.

Díaz-Canel Bermúdez agradeció a los presentes por los análisis, por cada idea, y compartió su certeza de que, en la medida en que se trabaje en la integración de la Zona de Defensa, podrá mejorar el trabajo en sentido general, con la premisa de que reservas organizativas no faltan, y de que siempre se podrá pensar en soluciones diferentes y ajustadas a las características de cada lugar.

Se encontraban presentes, además, el General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) jefe del Estado Mayor General; y el General de División y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra; los tres, miembros del Buró Político.

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