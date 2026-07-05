Israel viola acuerdo marco y deja un civil herido en sur del Líbano

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) informó que la agresión israelí causó heridas a un civil, quien fue trasladado a un hospital de Tiro para recibir tratamiento médico.

En un incidente relacionado, la fuente indicó que un artefacto explosivo sin detonar estalló en la zona de Wadi Toulin, mientras otros proyectiles sin explotar detonaron en la localidad de Siddiqin, también en el distrito de Tiro, sin provocar víctimas.

La artillería israelí bombardeó además el monte Basilio, frente a las localidades de Ramiya y Beit Leef, en el distrito de Bint Jbeil, al sur del país.

De acuerdo con la agencia libanesa, las fuerzas israelíes dispararon con ametralladoras pesadas contra la localidad de Haddatha y las afueras de Quonine y Tayri, en el mismo distrito.

Israel mantiene sus incursiones, bombardeos y violaciones reiteradas contra territorio libanés, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 y a la aplicación del acuerdo marco firmado a finales de junio de 2026, que estipula la retirada gradual israelí de todos los territorios libaneses ocupados.