«Frente a las agresiones del imperialismo, más solidaridad internacionalista con Cuba» (II)

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Activistas, organizaciones y líderes en el mundo han calificado de ilegítima e ilegal la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra el líder al frente de la Revolución Cubana, Raúl Castro. El respaldo internacional a la la Mayor de las Antillas se sigue multiplicando.

Refutan en Bolivia acusación de EEUU contra Raúl Castro

Activistas solidarios con Cuba en Bolivia y residentes cubanos en este país calificaron hoy de ilegítima e ilegal la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra el líder de la Revolución en la isla Raúl Castro.

«El Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba (MBSC) y la Asociación de Cubanos Residentes en Santa Cruz Félix Varela condenan la nueva patraña del Gobierno de Estados Unidos de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el líder de la Revolución cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz», afirma el comunicado entregado a Prensa Latina.

Asegura el documento que esta acción busca nuevamente una excusa para desestabilizar al Gobierno de Cuba y su pueblo en momentos en que libran una dura batalla por mantener la economía y la estabilidad social en la isla.

Precisa el texto que la causa que refiere la infundada denuncia recae sobre los hechos que ocurrieron por el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate en flagrante y demostrada violación del espacio aéreo cubano.

Consideran los firmantes del escrito que Cuba no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa, y ratifican «firme respaldo al General de Ejército y el compromiso inquebrantable con la defensa de la patria, la Revolución y el socialismo».

«Por ello, si se vuelven a producir hechos de violación del espacio aéreo, aguas nacionales o el mismo territorio nacional, encontrarán siempre la misma respuesta. ¡A Cuba se respeta!», concluye el comunicado de los cubanos residentes en Santa Cruz y del MBSC.

Al referirse al tema en declaraciones concedidas a Prensa Latina, el secretario general del Partido Comunista de Bolivia, Ignacio Mendoza, sostuvo que «un error de este tipo es muy propio de las ocurrencias injerencistas del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en su mensaje cursi de este 20 de mayo».

El dirigente de los comunistas bolivianos opinó que «el imperio quiere combinar su nefasta injerencia político-militar y diplomática, con una narrativa ‘judicial’ fuera de foco».

Una declaración del Gobierno cubano calificó la imputación contra el general de Ejército Raúl Castro de acto despreciable e infame de provocación política.

Según La Habana, la respuesta de la isla ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad.

La inacción de Estados Unidos ante las alertas trasladadas entonces por Cuba dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, recordó el comunicado.

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Medios chinos de comunicación exponen hostilidad de EEUU contra Cuba

Una amplia repercusión en los medios de comunicación chinos tuvo hoy la denuncia del gobierno cubano, tras la acusación del departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder Raúl Castro.

La agencia de noticias Xinhua, China Daily, el Diario del Pueblo (órgano oficial del Partido Comunista de China), CGTN, The Paper, entre otros, dedicaron varios artículos a analizar la escalada de Washington contra la isla, el impacto de las sanciones y el bloqueo del país norteño sobre la población, así como la presentación de cargos contra el líder revolucionario.

También divulgaron la respuesta de denuncia del gobierno cubano, entrevistaron a expertos que en su mayoría analizaron estos acontecimientos como parte de la Doctrina Monroe y de intereses electorales debido a la proximidad de los comicios de medio término en Estados Unidos.

Asimismo, la Cancillería china expresó este jueves su firme oposición a las presiones externas y amenazas de fuerza ejercidas contra Cuba, a propósito de las acusaciones de Washington contra Raúl Castro.

A una pregunta de Prensa Latina, el portavoz Guo Jiakun señaló que las sanciones y las medidas coercitivas sin base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU carecen de legitimidad.

Asimismo, afirmó que Beijing se opone al abuso de procedimientos judiciales utilizados como herramienta de presión política contra otros países.

China también rechazó cualquier intento de aumentar las presiones sobre Cuba bajo distintos pretextos.

El portavoz llamó a Estados Unidos a abandonar la política de sanciones y cesar las amenazas de fuerza contra la nación caribeña.

La parte china subrayó además su respaldo a Cuba en la defensa de la soberanía nacional, la dignidad del país y el rechazo a las injerencias externas.

El Gobierno de Cuba emitió la víspera una declaración en la que repudia la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución.

El texto señala que Estados Unidos «carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción» y califica la acusación de «acto despreciable e infame de provocación política», basado en la manipulación del incidente de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, que violaba repetidamente el espacio aéreo cubano.

Para las autoridades en la isla, la acusación busca justificar medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo energético, y amenazas de agresión armada contra el pueblo cubano.

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Comité brasileño de solidaridad con Cuba respalda a Raúl Castro

El Comité Carioca de Solidaridad con Cuba, de Brasil, expresó su indignación ante el intento del gobierno de Estados Unidos de criminalizar hoy al general de Ejército, Raúl Castro, líder de la Revolución de la isla.

La organización apuntó en un comunicado que Washington carece de legitimidad y competencia para emprender acciones legales en lo que calificó como una violación de los principios más elementales del derecho internacional.

Según el texto, las amenazas contra Raúl Castro forman parte de una política sistemática de hostilidad hacia la nación caribeña, marcada por el recrudecimiento de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Para el Comité, la acusación relacionada con el derribo de dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, en espacio aéreo cubano constituye un hecho de dominio público. También, la entidad solidaria acusó a las autoridades norteamericanas de actuar con deshonestidad política.

Advirtió sobre lo que definió como una «guerra silenciosa» contra el pueblo cubano, mediante acciones dirigidas a provocar asfixia económica y energética, junto con amenazas permanentes de agresión.

Subrayó que el Gobierno estadounidense se encuentra cada vez más aislado en la comunidad internacional debido a su política hacia Cuba y reiteró su solidaridad «inquebrantable» con Raúl Castro, a quien describió como un héroe.

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España reitera que solo los cubanos pueden decidir su futuro

España reiteró hoy que «sólo el pueblo cubano puede decidir libremente su futuro», al tiempo que rechazó el uso de la fuerza para intentar variar su destino.

En entrevista con La Hora de la Uno de TVE, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, fue enfático al subrayar que nadie puede hacer por ellos (los cubanos) y en tal sentido, «por supuesto, descartamos cualquier utilización de la fuerza para intentar variar el destino de Cuba».

Albares se refirió al asunto al ser preguntado sobre la imputación de Estados Unidos al líder histórico de la Revolución cubana Raúl Castro, hecho que en una declaración oficial el Gobierno de Cuba condenó «en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia».

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a la administración de Donald Trump de querer justificar una eventual agresión militar a la isla caribeña, en respuesta a este movimiento judicial.

Al respecto, el jefe de la diplomacia española descalificó el uso de la fuerza y recalcó una vez más que «sólo el pueblo cubano puede decidir libremente su futuro».

Recordó, asimismo, que España ya firmó un comunicado conjunto con Brasil y México en apoyo a la democracia en tres puntos, donde se recogía paliar la «inaceptable situación humanitaria» que en estos momentos sufre la población cubana.

«Cualquier decisión que se tome en relación a una parte de cualquier país» tiene que ser «respetuosa con el derecho internacional» y «garantizar la soberanía y la integridad territorial de Cuba».

El ministro remarcó su oposición frontal a «cualquier uso de la fuerza en cualquier país de América Latina».

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