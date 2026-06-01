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Querido Raúl:

Los creadores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba celebramos sus 95 años de vida ejemplar, consagrada a la defensa de nuestra patria a la cual ha entregado incondicionalmente su tiempo, compromiso y pasión revolucionaria.

Reciba este presente de quienes no olvidamos su sostenido apoyo a la creación artística en Cuba. Tenemos muy en cuenta su reflexión acerca del rol de nuestra Unión que “continuará encarando con valentía, compromiso revolucionario e inteligencia, los complejos desafíos” de los tiempos actuales, cuando estamos “doblemente amenazados en el campo de la cultura: por los proyectos subversivos que pretenden dividirnos y la oleada co­lo­ni­za­dora global.”

Junto a nuestro pueblo, – porque somos parte indisoluble de los valientes hijos e hijas de una tierra indómita -, estamos dispuestos a dar la vida por esta patria libre. Su liderazgo nos refuerza una profunda convicción, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, de que “no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas” y de que seguiremos luchando, con profunda fidelidad, “por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo”.

Patria o Muerte.

¡Venceremos!

Raúl es el hermano fiel, el que siguió a Fidel desde niño hasta la Sierra, el que ocupó su lugar con la modestia que honró con su nombre de Modesto y su ejemplo de sabio, y su razón y pragmatismo. El único que mereció el humilde lugar que, por derecho, ocupó y ocupa en la Historia de Cuba. Raúl es un líder intachable y querido por todos. Raúl es la luz de Fidel en lo más sagrado de la sombra. Si Fidel es el caballo, Raúl es el más intrépido y valiente jinete, el que siempre reconoció que el único Comandante en Jefe era Fidel. Y eso habla de su ínclito y digno lugar en la historia de Cuba. Que Raúl Modesto Castro Ruz celebre su 95 cumpleaños con alegría y con el amor de su pueblo. Miguel Barnet

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