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Lula mantiene delantera en nuevo sondeo en Brasil

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene la delantera en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 y derrotaría al senador Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, según una encuesta difundida hoy.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38 por ciento de las intenciones de voto en el principal escenario de primera vuelta analizado, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro aparece en segundo lugar, con 31 por ciento.

El sondeo, realizado los días 29 y 30 de mayo con dos mil entrevistados en todo el país, coloca a continuación a figuras como Renan Santos (Partido Misión) y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), ambos con seis por ciento.

Asimismo, el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) alcanza el cuatro por ciento, mientras que Aécio Neves (PSDB) y Joaquim Barbosa (DC) registran tres por ciento cada uno y Augusto Cury (Avante) aparece con uno por ciento.

Los votos blancos y nulos suman tres por ciento, mientras que el cuatro por ciento de los encuestados afirmó no saber o prefirió no responder.

En la simulación de segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, el actual mandatario obtiene el 45 por ciento de las preferencias frente al 40 por ciento de su adversario.

Según el instituto, en comparación con el estudio anterior, Lula avanzó dos puntos porcentuales, mientras que Flávio Bolsonaro perdió cuatro.

La encuesta también evaluó otros posibles enfrentamientos: contra Caiado, Lula registra un empate técnico, ya que ambos obtienen 43 por ciento de las intenciones de voto; mientras frente a Zema, Lula logra una ventaja de tres puntos porcentuales, 43 a 40 por ciento.

Este sondeo fue divulgado en un contexto marcado por el inicio de los movimientos políticos de cara a 2026 y por recientes acontecimientos de fuerte repercusión nacional.

Dentro de estos últimos se incluye la divulgación de audios que vinculan a Flávio Bolsonaro con el exbanquero Daniel Vorcaro; y la decisión de Estados Unidos de clasificar a organizaciones criminales brasileñas como terroristas.

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